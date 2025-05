Phát triển y học bào thai, cứu trẻ từ trong bụng mẹ

Thông tin trên được GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương - chia sẻ tại hội nghị Y học bào thai thường niên lần thứ 3, diễn ra ngày 24/5 tại Hà Nội, do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức.

Theo GS Ánh, y học bào thai là một lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm và không ngừng phát triển trên toàn thế giới.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, phát triển y học bào thai, sẽ có nhiều em bé được cứu từ trong bụng mẹ (Ảnh: Na Lê).

Chuyên gia này cho biết, với một bào thai chỉ khoảng 800-900g, quả tim bé chỉ bằng đầu ngón tay cái, nhưng nhờ y học bào thai, các bác sĩ đã can thiệp vào buồng tim để sửa chữa, cứu sống trẻ ngay từ trong bụng mẹ.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) phối hợp thực hiện kỹ thuật thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim nặng. Các thầy thuốc đưa dụng cụ can thiệp vào bào thai, quả tim em bé chỉ nhỏ như đầu ngón tay nhưng các bác sĩ đã chữa dị tật tim cho thai nhi. Đến nay, ít nhất có 5 em bé được thông tim trong bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ.

"Trước đây, lĩnh vực bào thai, cụ thể là buồng tử cung hay buồng ối được coi là nơi bất khả xâm phạm. Nhưng với y học hiện đại, hoàn toàn có thể thực hiện các thăm dò và điều trị cho bào thai, thậm chí đưa cả những robot, dụng cụ nội soi và dụng cụ laser để thực hiện điều trị những dị tật cho bào thai", GS Ánh thông tin.

Tuy nhiên, chi phí điều trị can thiệp bào thai, có những kỹ thuật chi phí lớn hàng trăm triệu đồng do thiết bị, vật liệu chữa bệnh đắt. Vì thế, GS Ánh đề xuất BHYT chi trả cho can thiệp bào thai nhằm giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình.

Tại Việt Nam, hiện có nhiều cơ sở y tế có thể triển khai rất tốt lĩnh vực này, như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội...

"Các bệnh liên quan đến hội chứng truyền máu song thai, những vấn đề dải xơ buồng ối gây khuyết tật cho thai nhi, các vấn đề về thiểu ối, truyền máu khi đứa trẻ trong bào thai bị thiếu máu nặng, thoát vị cơ hoành, tràn dịch màng phổi, tràn dịch hoặc ứ đọng nước ở bể thận... đều được can thiệp thành công ngay từ trong bào thai", GS Ánh thông tin.

Dự kiến trong tháng 6 tới đây, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ thành lập Trung tâm Y học bào thai.

Mục tiêu của Trung tâm sẽ cùng các bệnh viện lớn trên cả nước về sản phụ khoa hướng dẫn cho tất cả các tuyến y tế về quản lý thai kỳ. Trường hợp nào cần phải can thiệp bào thai thì nhất định sẽ can thiệp để cứu trẻ.

Hội nghị Y học bào thai thường niên lần thứ 3 quy tụ gần 500 đại biểu, với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực: Y học bào thai, chẩn đoán trước sinh và các chuyên ngành liên quan như chẩn đoán hình ảnh, sơ sinh và di truyền...

GS.TS Nguyễn Duy Ánh và các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Na Lê).

Hội nghị có 12 báo cáo khoa học về các chủ đề: Các phẫu thuật can thiệp bào thai: hiện tại và tương lai; phẫu thuật laser trong hội chứng truyền máu song thai - những vấn đề còn bàn cãi; khả năng tiếp cận với điều trị song thai một bánh rau có biến chứng ở Việt Nam...

Ngoài ra, các bác sĩ tham dự còn được tiếp cận các kỹ thuật: Thủ thuật chẩn đoán trước sinh - các khía cạnh kỹ thuật; những thách thức trong dẫn lưu màng phổi - buồng ối và bàng quang buồng ối; truyền máu bào thai; nội soi buồng ối đốt laser phân đôi bánh rau…

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các bác sĩ Việt Nam được tập huấn kỹ thuật FETO - kỹ thuật đặt và tháo bóng trong điều trị thoát vị hoành bẩm sinh - một kỹ thuật vô cùng phức tạp chỉ có tại các Trung tâm Y học bào thai hàng đầu thế giới.