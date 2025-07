Phát hiện tổn thương tim trước ca mổ cột sống, cụ ông được xử trí kịp thời

Phát hiện nguy cơ nhồi máu cơ tim trước khi mổ cột sống

Ông B.V.Thắng (71 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau vùng cổ - ngực, tê yếu và phù nề hai chân. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, ông được chẩn đoán ống sống ở vùng cổ bị thu hẹp nhiều tầng, được chỉ định phẫu thuật loại bỏ thân đốt sống để tránh nguy cơ chèn ép tủy sống, dẫn tới bại liệt.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra tiền phẫu, các bác sĩ phát hiện chỉ số men tim của ông tăng cao kèm theo sự biến đổi điện tâm đồ, đây là dấu hiệu nghi ngờ tổn thương tim đang tiến triển. Đặc biệt, bệnh nhân có tiền sử thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp và tiểu đường lâu năm, từng chụp mạch vành cách đây hai năm với tổn thương nhẹ. Do vậy, bác sĩ quyết định cho ông chụp lại mạch vành để đánh giá toàn diện trước khi mổ.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy ông Thắng bị hẹp nặng ngay đoạn gốc động mạch liên thất trước, một trong những vị trí quan trọng cung cấp máu nuôi tim. So sánh với phim chụp cũ, tổn thương tiến triển rất nhanh.

Tổn thương mạch vành tiến triển rất nhanh so với hai năm trước.

Đây là một bài toán điều trị đầy thách thức: nếu bỏ qua tổn thương mạch vành và tiến hành phẫu thuật cột sống ngay, nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim cấp trong hoặc sau mổ là rất lớn. Nhưng nếu lựa chọn can thiệp mạch vành trước, bệnh nhân sẽ cần thời gian hồi phục kéo dài, đồng nghĩa với việc phải trì hoãn ca mổ chỉnh hình. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền và nguy cơ chảy máu cao, mọi hướng đi đều tiềm ẩn rủi ro.

Ngay lập tức, ê-kíp BVĐK Hồng Ngọc đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa bao gồm tim mạch, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, xét nghiệm,... và thống nhất triển khai một chiến lược can thiệp mạch vành chủ động với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, kiểm soát tối đa biến chứng, vừa xử trí mạch vành kịp thời, vừa đảm bảo đủ điều kiện để phẫu thuật an toàn sau đó.

Khi đưa đầu dò siêu âm trong lòng mạch (IVUS) vào khảo sát, ê-kíp phát hiện đoạn hẹp mạch vành bị lệch tâm rõ rệt, lòng mạch bị đẩy lệch sang một bên và thành mạch không đồng đều. Với hình thái bất thường như vậy, nếu đặt stent theo cách thông thường, nguy cơ đặt lệch, không áp sát thành mạch, thậm chí bóc tách nội mạc là rất cao buộc bác sĩ phải thay đổi chiến thuật ngay trên bàn can thiệp.

Đoạn hẹp mạch vành bị lệch tâm rõ rệt, lòng mạch bị đẩy lệch sang một bên khiến cho ca can thiệp gặp nhiều thách thức.

Ê-kíp đã nhanh chóng điều chỉnh: lựa chọn lại loại stent phù hợp, xác định lại điểm đặt, hướng mở và lực đẩy chính xác để stent vừa khớp với đoạn mạch lệch trục nhưng vẫn đảm bảo áp sát đều, không để lại khoảng hở hay gây tổn thương thêm. Sau 60 phút, ê-kíp can thiệp tim mạch thành công tái thông dòng chảy nuôi tim cho bệnh nhân.

Nâng cao an toàn phẫu thuật nhờ phối hợp đa chuyên khoa và cá thể hóa điều trị

Nhờ xử trí khéo léo tổn thương mạch vành, ông Thắng hồi phục tốt, các chỉ số huyết động, men tim cải thiện giúp ông đủ điều kiện sức khỏe để bước vào cuộc phẫu thuật cột sống theo đúng kế hoạch ban đầu.

Ông Thắng phục hồi tốt sau can thiệp mạch vành.

Thành công của ca bệnh này không chỉ nằm ở kỹ thuật can thiệp, mà còn là minh chứng cho một chiến lược điều trị tổng thể được thiết kế sát với từng đặc điểm cá thể hóa của bệnh nhân. Thay vì tiếp cận từng bệnh lý riêng rẽ, ê-kíp điều trị tại BVĐK Hồng Ngọc đã phối hợp chặt chẽ liên chuyên khoa cùng nhau xây dựng một kế hoạch điều trị đồng bộ, tối ưu thời điểm can thiệp và kiểm soát rủi ro.

Cùng với đó, việc ứng dụng các công nghệ hỗ trợ hiện đại như siêu âm trong lòng mạch IVUS và máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chính xác tổn thương và theo dõi tức thời diễn biến trong can thiệp. Từ đó giúp bác sĩ chủ động điều chỉnh chiến lược can thiệp ngay khi phát sinh yếu tố bất lợi là điều rất cần thiết ở bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền như ông Thắng.

“Chúng tôi luôn xây dựng sẵn các phương án điều trị cá thể hóa, đặc biệt với người bệnh lớn tuổi, có nhiều yếu tố nguy cơ như ông Thắng. Nhờ phối hợp liên chuyên khoa hiệu quả, toàn bộ quá trình được kiểm soát chặt chẽ, không chỉ đảm bảo an toàn cho bệnh nhân mà còn giữ được thời gian vàng, không để các biến chứng tim mạch tiến triển và làm mất cơ hội can thiệp cột sống trước khi tổn thương nặng hơn”, ThS.BS Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc chia sẻ.

