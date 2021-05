Phát hiện thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở khu công nghiệp Vân Trung

Dân trí Đến sáng ngày 9/5, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 3 công nhân Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung) dương tính với SARS-CoV-2.

Phun khử khuẩn xe y tế chở bệnh nhân đi cách ly

3 ca dương tính với SARS-CoV-2 gồm; Vũ Thị V (SN 2002, ở thôn Làng Dưới, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, Bắc Giang), là công nhân công ty TNHH Shin Young Việt Nam.

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc; Ngày 02/5/2021 bệnh nhân tự đi xe máy một mình từ nhà xuống tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang để thuê nhà trọ (nhà trọ Đoàn Danh), sau khi thuê được nhà trọ bệnh nhân chỉ ở tại nhà trọ dọn nhà không đi đâu, tiếp xúc với ai.

Ngày 03/5/2021 cả ngày bệnh nhân không đi đâu đến khoảng chiều tối bệnh nhân đi làm tại Công ty TNHH Shin Young Việt Nam, bệnh nhân ngồi đối diện với BN3243 (khoảng cách các bàn là hơn 1m) và trong chuyền có khoảng 8 người. Đến 23h30p bệnh nhân được nghỉ ca ăn đêm, bệnh nhân ăn đêm tại nhà ăn của công ty và ngồi cách mọi người khoảng 2 bàn (trong suốt quá trình ăn bệnh nhân không nói chuyện với ai), đến 00h30' bệnh nhân tiếp tục vào ca. Sau khi tan ca (khoảng 8h00; ngày 04/5/2021) bệnh nhân về thẳng nhà trọ ngủ cả ngày 04/5/2021, đến khoảng 19h cùng ngày bệnh nhân vào ca.

Ngày 05/5/2021 bệnh nhân nghỉ tại phòng trọ không đi làm và không tiếp xúc với ai. Ngày 06/5/2021 đến 07/5/2021 bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty xong về phòng trọ không tiếp xúc và nói chuyện với ai

Ngày 08/5/2021 nhận được thông tin chị làm cùng chuyền (BN3243) nghi nhiễm Covid-19, bệnh nhân ở phòng trọ không đi đâu, đến 24h cùng ngày bệnh nhân được nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đến lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV 2 và đưa đến Trạm Y tế thị trấn Nếnh cách ly.

Đến 02h45' ngày 09/5/2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bình thường, không ho, không sốt, không khó thở, chuẩn bị chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị.

Bệnh nhân thứ 2 là Bùi Thị Thanh H (Sinh năm: 2000, ở Xã Mỹ Hào, huyện Tân Lạc, tỉnh Lạng Sơn), hiện đang ở trọ nhà ông Chí Tám, tổ dân phố My Điền 2, Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc: Ngày 30/4/2021: Về quê tại xã Mỹ Hào, huyện Tân Lạc, tỉnh Lạng Sơn. Đi ô tô tuyến Bắc Giang, Hòa Bình của nhà xe Thanh Dọn. Đến sáng ngày 3/5/2021: Về lại nhà trọ tại My Điền 2. Hàng ngày chị H. đều đi làm bằng xe máy một mình, lộ trình từ nhà trọ đến công ty và ngược lại.

Đêm ngày 3/5/202, đi làm ca đêm tại bộ phận làm việc ngồi cạnh trường hợp F0 (BN3243). Trong quá trình làm việc thường xuyên trao đổi, trò chuyện, đi ăn cùng. Từ ngày 04-8/5/2021: Hàng ngày đi làm và đi về phòng trọ bằng xe máy, không tiếp xúc với ai. Chiều tối hàng ngày chỉ xuống mua đồ ăn tại cửa hàng ông chủ trọ và tiếp xúc với vợ chồng chủ trọ.

Tại Công ty bệnh nhân làm tại xưởng cắt, xưởng có khoảng 30 công nhân, làm tại bộ phận kiểm hàng có 08 người thường xuyên tiếp xúc với chị H, ngoài ra không tiếp xúc trực tiếp với ai.

Đến 21h00p ngày 08/5/2021 bệnh nhân nhận được thông báo của TTYT huyện Việt Yên báo về trường hợp BN3243 (có liên quan đến mình) dương tính với SARS- CoV -2, đã được đi cách ly tập trung.

Đến 02h45p ngày 09/5/2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ). Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bình thường, không ho, không sốt, không khó thở, chuẩn bị chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị.

Chốt kiểm soát dịch tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân thứ 3 là; Lương Thị Ng, (Sinh năm 1982, thôn Tân Bình, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc; Từ ngày 3/5/2021 đến ngày sáng ngày 8/5/2015 chị Ng làm cùng chuyền với chị Th (F0) trong công ty, ngồi gần nhau (trong bán kính 1m) cùng với 7, 8 công nhân khác (không nhớ tên).

Hàng ngày chị Ng có mua đồ ăn dọc đường Vân Trung từ công ty về nhà, không rõ tiếp xúc với những ai, có đeo khẩu trang. Sau đó về phòng trọ ngủ, nghỉ. Chị Ng ở cùng phòng trọ với chị Năm (không biết địa chỉ và số điện thoại) nhưng không tiếp xúc với nhau vì làm khác ca.

Ngày 05/5/2021, từ 11h-12h chị Ng gặp chồng là anh Đồng Văn Tr lên thăm vợ. Sau đó anh Tr. đi xe máy qua nhà anh em ở thôn Mỹ Lộc, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Tại đây anh Tr gặp một số người. Sau đó anh đi xe máy về nhà ở Tân Bình- Tân Lập- Lục Ngạn.

Ngày 07/5/2021, khoảng 20h chị Ng xuất hiện triệu chứng ngây ngấy sốt (không cặp nhiệt độ), rát họng, ho, ngứa cổ. Đến sáng 8/5/2021, lúc 7h30 chị Ng tự đi mua thuốc gần phòng trọ (không nhớ tên quầy thuốc và người bán thuốc) về uống có đỡ. Ngày 08/5, chị Ng thấy xuất hiện triệu chứng sốt trở lại, người mệt mỏi, bủn rủn chân tay, đang được cách ly tại Trạm Y tế thị trấn Nếnh, Việt Yên, ở cùng phòng với chị Phạm Thị Ph và chị Vũ Thị V (cùng chuyền trong công ty).

Đến 02h45p ngày 09/5/2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cảm thấy người gai rét, run chân tay, không ho, không sốt, không khó thở, chuẩn bị chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị.

Hiện 3 trường hợp trên đã được áp dụng biện pháp cách ly y tế tạm thời tại Trạm Y tế thị trấn Nếnh.

Rạng sáng ngày 9/5, lãnh đạo huyện Việt Yên đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tại khu nhà trọ của 03 trường hợp trên tại Khu đất mới tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh. Tổ chức cuộc họp vào hồi 02h00' ngày 09/5/2021 tại trụ sở UBND thị trấn Nếnh (có sự tham gia của đồng chí Giám đốc CDC tỉnh) để bàn và thống nhất, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn Nếnh triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Xây dựng phương án thiết lập vùng cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội tại tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh.

Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị trấn Nếnh đang khẩn trương rà soát, điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên để giám sát, lấy mẫu xét nghiệm.

Huyện Việt Yên tạm thời phong tỏa khu vực nhà trọ của 03 trường hợp trên (cụ thể: nhà trọ của các hộ Thân Trọng Thủy; Phùng Văn Trí; Thân Đức Thắng, tổ dân phố My Điền 2); Chỉ đạo lập danh sách toàn bộ số người ở trọ tại 03 khu nhà trọ trên.

Bá Đoàn