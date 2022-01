Phát hiện hơn 6.500 kg chả đòn chay sử dụng hàn the

Ngày 26/1, Đoàn liên ngành kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm các mùa lễ hội, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện bắt giữ 6.573 kg chả đòn chay nghi vấn sử dụng phụ gia, chất cấm trong chế biến thực phẩm tại cơ sở sản xuất thực phẩm chay H.H, thuộc ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với cơ sở H.H (Ảnh: Nghiêm Túc).

Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ số chả đòn chay chứa hàn the (Borax) tại cơ sở H.H (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo thông tin, khoảng 8h30 ngày 25/01/2022, Đoàn liên ngành kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm các mùa lễ hội, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chay H.H (thuộc thuộc ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do ông Quách Văn Hiền (62 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của ông Hiền có 176 bao chả đòn chay có tổng trọng lượng 6.573 kg. Qua test nhanh cho kết quả dương tính với hàn the (Borax).

Nơi chế biến, sản xuất thực phẩm chay của cơ sở H.H (Ảnh: Nghiêm Túc).

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Hiền cho biết, do nhu cầu của thị trường, cơ sở của ông vừa mới hoạt động trở lại gần một tháng nay sau thời gian ngừng sản xuất, đồng thời thừa nhận có sử dụng hàn the (Borax) trong việc chế biến chả đòn chay.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ 6.573 kg chả đòn chay có chứa hàn the (Borax) và chuyển hồ sơ vụ việc sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.