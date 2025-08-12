Phát hiện hoại tử chỏm xương đùi độ IV do đau háng đột ngột

Sau mổ, bệnh nhân hết đau, đi lại sau 1-2 ngày phẫu thuật.

Phát hiện hoại tử chỏm xương đùi, không thể đi lại sau cơn nhói vùng háng dữ dội

Ông N.V.T (54 tuổi, Hà Nội) vốn là người có lối sống lành mạnh, khoa học, thường xuyên đi bộ và tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày, chưa từng gặp các vấn đề xương khớp hay đau nhức vùng háng. Thế nhưng, chỉ sau một buổi tập thể dục như thường lệ, ông bất ngờ cảm thấy đau nhói ở vùng háng bên phải, cơn đau ngày càng dữ dội khiến ông không thể đi lại được.

“Lúc đó tôi cứ nghĩ mình bị giãn cơ hay chấn thương nhẹ sau khi tập. Ai ngờ, cơn đau ngày càng dữ dội, chỉ cần xoay người hay cử động nhẹ là cũng đau, không thể đi lại được nên tôi bảo con đưa vào Hồng Ngọc kiểm tra”, ông T kể lại.

Sau khi đến BVĐK Hồng Ngọc chụp MRI và thăm khám lâm sàng, ông T được chẩn đoán mắc hoại tử chỏm xương đùi độ IV. Đây là mức độ nặng khi chỏm xương đã bị phá huỷ, không còn khả năng phục hồi và cần phẫu thuật thay khớp háng để tránh mất khả năng vận động vĩnh viễn.

Hình ảnh khớp háng bị hoại tử của ông T (Ảnh: Bệnh viện).

Điều này khiến ông T và gia đình không khỏi bất ngờ. “Trước đây tôi không hề có dấu hiệu đau hay mỏi gì ở khớp háng. Tự nhiên chỉ thấy đau nhói một cái rồi đi khám phát hiện mình bị hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn cuối. Nghe bác sĩ bảo phải phẫu thuật là tôi rất hoang mang, đang khỏe mạnh bỗng dưng phải mổ, tôi sợ thành gánh nặng cho gia đình”, ông T chia sẻ.

Ông T được chỉ định thay 2 khớp háng bằng phương pháp SuperPATH - phương pháp ít xâm lấn, phục hồi nhanh nhưng ông quyết định thực hiện thay khớp háng phải trước vì muốn đảm bảo sức khỏe.

Theo TS.BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, thông thường, bệnh nhân hoại tử khớp háng vô khuẩn (avascular necrosis) giai đoạn sớm sẽ không có triệu chứng hoặc đau nhẹ ở vùng khớp háng - bẹn, lan xuống đùi - mông. Giai đoạn muộn sẽ biểu hiện đau khớp háng khi nghỉ ngơi và đi lại khó khăn.

Trường hợp bệnh nhân T phát hiện giai đoạn muộn là hiếm gặp, hình ảnh MRI cho thấy phần sụn khớp đã tổn thương độ III-IV không còn thích hợp để điều trị bảo tồn và khoan giảm áp, cần phải phẫu thuật thay khớp để cải thiện vận động.

“Chúng tôi lựa chọn phương pháp SuperPATH giúp loại bỏ phần chỏm xương đùi tổn thương, thay thế bằng khớp háng nhân tạo với đường mổ nhỏ chỉ khoảng 10cm, ít xâm lấn, không cắt cơ. Bệnh nhân ít đau, tránh tình trạng tái trật khớp sau mổ, khôi phục khả năng vận động nhanh chóng”, bác sĩ Huy cho biết.

Bệnh nhân lên xuống cầu thang dễ dàng sau thay khớp háng (Ảnh: Bệnh viện).

Sau 2 ngày phẫu thuật, ông T đã có thể đi lại nhẹ nhàng dưới sự hỗ trợ của nạng và được xuất viện sau 7 ngày mổ.

Gửi niềm tin vào BVĐK Hồng Ngọc, bệnh nhân tiếp tục thay khớp háng bên trái

Nhận thấy sự phục hồi nhanh chóng, khả năng vận động được cải thiện rõ rệt sau ca phẫu thuật thay khớp háng phải, 9 tháng sau, khi khớp háng bên trái bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, ông T quay trở lại BVĐK Hồng Ngọc để tiếp tục thay khớp háng trái.

Trái ngược với tâm lý lo lắng ở cuộc phẫu thuật trước, lần này, ông T yên tâm phẫu thuật thay khớp háng trái bằng phương pháp SuperPATH với bác sĩ Huy.

“Lúc quyết định phẫu thuật, tinh thần tôi rất thoải mái vì tôi tin rằng lần mổ này cũng sẽ hồi phục nhanh như lần trước. Kết quả còn tốt hơn mong đợi, hai chân đều nhau như chưa từng phẫu thuật. Lần này, tôi đã tự đi lại ngay sau ngày đầu phẫu thuật, ngày thứ 2 tôi không cần dùng thuốc giảm đau nữa. Đến ngày thứ 3 tôi đã tập lên xuống cầu thang mà không đau đớn gì, đi lại thoải mái y như khớp thật của mình và sau 5 ngày đã được bác sĩ cho về nhà”, ông T cho biết.

Cả ông và gia đình đều bất ngờ trước khả năng hồi phục nhanh chóng, đồng thời bày tỏ sự hài lòng với chất lượng điều trị, tay nghề bác sĩ và sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ y tế.

Bệnh nhân tập phục hồi chức năng sau thay khớp háng (Ảnh: Bệnh viện).

Trường hợp của ông N.V.T là minh chứng cho hiệu quả vượt trội của kỹ thuật SuperPATH trong điều trị hoại tử chỏm xương đùi, đặc biệt ở bệnh nhân lớn tuổi. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và phương pháp điều trị tiên tiến, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tiếp tục khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng xương khớp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.