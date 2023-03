Phát động giải chạy trực tuyến: Lan tỏa sức sống, đẩy lùi bệnh tật

Hơn 10.000 người đăng ký tham gia chạy bộ trực tuyến TCI Run for Health

Chạy bộ là môn thể thao đơn giản, nhưng mang lại tới 18 lợi ích về sức khỏe, như: tăng mật độ xương, giảm triệu chứng của trầm cảm, tăng cường hệ thống miễn dịch, duy trì thân hình lý tưởng, giúp da dẻ đẹp hơn, tăng mật độ xương, tăng cường sức mạnh cho xương khớp…

Nhằm khuyến khích thói quen chạy bộ hàng ngày, hàng tháng, giúp nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tổ chức giải chạy trực tuyến trên toàn quốc. Đây là một sự kiện quy mô lớn, nhằm lan tỏa sức sống, năng lượng tích cực tới cộng đồng để có sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Sự kiện đã hút đông đảo người tham dự. Hiện đã có hàng nghìn người đăng ký tham gia, trong đó có các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, khách hàng của TCI… Đơn vị dự kiến tổng số người tham gia có thể đạt khoảng 10.000 người. Giải chạy bắt đầu từ ngày 8/3 đến 0h ngày 29/3 và sẽ tiếp tục diễn ra hết năm 2023.

Cách thức tham gia khá đơn giản. Vận động viên chỉ cần đăng ký và tải app Strava và Uprace trên điện thoại thông minh, kết nối với tài khoản cá nhân đã ghi trên phiếu đăng ký. Số kilomet được tính tổng dựa trên lịch sử ghi nhận trong app.

Đối tượng tham gia là những cá nhân trên 18 tuổi, có đủ điều kiện sức khỏe và được chứng minh bằng kết quả trên giấy khám sức khỏe y tế trong 6 tháng gần nhất.

Thạc sĩ, bác sĩ Nội khoa, Nội soi tiêu hóa Mai Đình Minh, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI chia sẻ: "Nhờ có giải chạy này, mình đã thành công trong việc lôi kéo bà xã và con cái tham gia chạy bộ cùng để giật giải, quan trọng nhất là để nâng cao sức khỏe. Bà xã mình từ một người lười chạy, giờ rất hăng hái trong việc khoe thành tích trên group Sức sống TCI. Mình thấy đây là sự kiện rất ý nghĩa, hy vọng là sẽ có thật nhiều người tham gia, để cùng nhau rèn luyện, tăng sức đề kháng và chống lại bệnh tật".

Chạy mọi lúc - Tích lũy thưởng

TCI Run for health 2023 là giải chạy phù hợp với điều kiện của hầu hết mọi người, bởi vận động viên có thể lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp với bản thân. Ban tổ chức khuyến khích chạy tại khu vực mình sinh sống, miễn là đảm bảo an toàn về sức khỏe, an ninh trật tự tại nơi vận động viên thực hiện chạy.

Khi tham gia giải chạy, vận động viên không chỉ được nâng cao sức khỏe bản thân mà bất kỳ ai cũng cơ hội nhận nhiều giải thưởng bổ ích từ Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI. Đó là thẻ gift voucher trị giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng. Các gift voucher được cộng dồn từng tháng, và áp dụng khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh thuộc các cơ sở của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI.

Vận động viên tham gia giải chạy TCI Run for health 2023 (Ảnh: TCI).

Ngoài ra, những vận động viên chạy được số km cao nhất trong tháng, quý, năm sẽ được nhận các gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư miễn phí, trị giá lên tới 11,074 triệu đồng.

Ngoài tăng cường sức khỏe, vận động viên còn có cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn từ TCI (Ảnh: TCI).

Để đăng ký tham gia chương trình và tìm hiểu thêm về thể lệ của giải chạy, truy cập tại đây.