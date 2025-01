Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn: 2 lần sinh - 2 trải nghiệm trái ngược

Lần đầu vượt cạn: hành trình ngọt ngào, thuận lợi

Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn chọn phòng sinh gia đình để đồng hành cùng nhau trong hành trình vượt cạn.

Kỷ niệm về lần sinh đầu tiên vẫn còn in đậm trong tâm trí của Anh Tuấn và Diễm Quỳnh. Cách đây 2 năm, vợ chồng nam diễn viên hạnh phúc đón bé trai đầu lòng tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc.

Là người đồng hành cùng vợ suốt những lần khám thai cho tới quá trình vượt cạn, nam diễn viên chia sẻ: "Lần đầu sinh con, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thai kỳ của vợ mình được đánh giá là thuận lợi nên bác sĩ chỉ định sinh thường. Vì muốn được ở bên Quỳnh trong lúc vượt cạn nên mình chọn phòng sinh gia đình. Quỳnh chỉ trải qua vài giờ chuyển dạ và em bé chào đời khỏe mạnh".

Trải nghiệm trái ngược với lần sinh thứ 2

Với trải nghiệm lần đầu suôn sẻ, gia đình diễn viên cho biết cả 2 rất tự tin vì nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra tương tự. Vì vậy, vợ chồng anh tiếp tục chọn gói sinh thường. Nhiều người cho rằng, lần đầu sinh thường thuận lợi thì tới lần sinh thứ 2 sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều đó lại không đúng với Diễm Quỳnh ở lần sinh này.

Ở tuần 39, Diễm Quỳnh có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ vào giữa đêm. Ngay lập tức, 2 vợ chồng tới bệnh viện. Tương tự như lần sinh đầu, nam diễn viên vẫn chọn phòng sinh gia đình để đồng hành trong quá trình sinh thường cùng vợ. Tuy nhiên, dù các bác sĩ đã cố gắng hỗ trợ, theo dõi cho Quỳnh sinh thường, nhưng hơn 12 tiếng trôi qua, cổ tử cung không tiến triển.

Do thời gian chuyển dạ kéo dài, cổ tử cung không tiến triển, bác sĩ Nguyễn Văn Hà - Trưởng khoa Phụ sản, kiêm Phó giám đốc Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI đã chỉ định sinh mổ.

Diễm Quỳnh được chỉ định sinh mổ sau nhiều giờ cổ tử cung không mở.

Bác sĩ Hà nhận định: "Cổ tử cung không tiến triển khiến quá trình chuyển dạ của người mẹ kéo dài. Mặc dù các bác sĩ đã hỗ trợ một số biện pháp can thiệp giúp quá trình chuyển dạ thuận lợi nhưng cổ tử cung không tiến triển. Do đó, chúng tôi đã quyết định chuyển mổ để đảm bảo an toàn cho cả 2 mẹ con".

Bé Yumi của cặp vợ chồng Anh Tuấn rất kháu khỉnh.

Diễn viên Anh Tuấn cho biết, mình là người khá dễ mau nước mắt. Khi biết vợ phải chuyển mổ và đẩy vào phòng vô khuẩn 1 chiều, nhưng anh lại không được vào trong, nên khá lo lắng, hồi hộp phát khóc.

"Khi thấy tôi đứng ngoài phòng mổ đứng ngồi không yên, mắt đỏ hoe, 1 bạn nhân viên media của Thu Cúc đã gửi cho tôi clip quay bằng điện thoại trong phòng mổ và có nhắn rằng ca mổ rất thuận lợi, em bé đang được đưa ra ngoài, 2 mẹ con khỏe mạnh, tôi mới yên tâm phần nào", Anh Tuấn xúc động chia sẻ.

Hạnh phúc vỡ òa khi con gái Yumi chào đời bình an.

Trải qua 2 lần sinh đáng nhớ, Diễm Quỳnh chia sẻ: "Quyết định lựa chọn Thu Cúc rất sáng suốt. Vì công việc khá bận rộn, lại có thêm em bé 2 tuổi nên mình thường quên mốc khám thai, may là lần nào cũng được bệnh viện nhắc lịch. Các bác sĩ cũng cố gắng hết sức để mình có thể sinh thường và theo dõi sát để hỗ trợ chuyển mổ kịp thời. Điều mình ấn tượng nhất là cả ê-kíp hỗ trợ sinh, điều dưỡng luôn nắm tay động viên cả mình và trấn an anh Tuấn khi phải chuyển mổ".

Vì sao lần 1 sinh thường dễ dàng, lần 2 vẫn phải chuyển mổ?

Theo chia sẻ của bác sĩ Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Minh Đức, Trưởng đơn nguyên Điều trị Khoa Sản - Thu Cúc TCI: "Mỗi lần mang thai có quá trình sinh có diễn biến khác nhau. Tiên lượng thai phụ có đẻ thường được hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như toàn trạng của mẹ, khung chậu của mẹ, cân nặng của thai khi có chuyển dạ. Trong quá trình theo dõi chuyển dạ, các yếu tố như diễn biến toàn trạng của mẹ, độ mở của cổ tử cung, tim thai, ối, mở hết đầu em bé có lọt được không. Thuận lợi những yếu tố trên thì thai phụ sinh thường được".

Qua câu chuyện của mình, Anh Tuấn và vợ muốn gửi lời khuyên đến các mẹ bầu: "Việc sinh con là một hành trình đặc biệt. Các mẹ nên chuẩn bị tâm lý thật tốt và lắng nghe ý kiến của bác sĩ".