Opella mang danh mục sản phẩm chất lượng quốc tế đến Pharmedi Vietnam 2025

Pharmedi Vietnam 2025 vừa diễn ra từ ngày 24/9 đến 27/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Đây là triển lãm quốc tế về y tế và dược phẩm quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, được bảo trợ bởi Bộ Y tế và tổ chức thường niên 20 năm qua.

Triển lãm quy tụ gần 400 doanh nghiệp hàng đầu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam với ngành dược phẩm tăng trưởng ấn tượng 159% trong một thập kỷ - từ 2,7 tỷ USD tăng vọt lên 7 tỷ USD trong giai đoạn 2015-2025, hấp dẫn các hãng dược quốc tế gia nhập thị trường.

Dấu ấn Opella tại Pharmedi Vietnam 2025

Opella là một trong những thương hiệu lớn tham dự triển lãm năm nay. Tiền thân là ngành hàng chăm sóc sức khỏe thuộc tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi, Opella hiện đã trở thành doanh nghiệp độc lập từ tháng 5. Tham gia triển lãm năm nay đánh dấu năm đầu tiên Opella xuất hiện dưới vị thế doanh nghiệp độc lập.

Gian hàng Opella thu hút khách tham quan tại Pharmedi Vietnam 2025 (Ảnh: Opella Việt Nam).

Tiến sĩ Valentina Belcheva, Tổng giám đốc Opella tại Việt Nam cho hay: “Pharmedi Vietnam 2025 là cơ hội để chúng tôi giới thiệu về sứ mệnh của Opella với vai trò một tập đoàn toàn cầu về chăm sóc sức khỏe chủ động. Đây cũng là dịp để chúng tôi thể hiện cam kết dài hạn vào thị trường chiến lược Việt Nam, thông qua sự hiện diện toàn diện tại đây bao gồm nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm và hoạt động thương mại trải dài trên cả nước”.

Gian hàng Opella tạo điểm nhấn với hoạt động trải nghiệm sáng tạo (Ảnh: Opella Việt Nam).

Gian hàng Opella (vị trí L1-3) trưng bày danh mục nhiều sản phẩm được phát triển dựa trên khoa học, gắn liền với thâm niên của công ty, đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng, từ thuốc không kê đơn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Pharmaton, Enterogermina, Calcium Corbiere, Telfast, Lactacyd… là những sản phẩm được Opella lựa chọn từ hơn 100 thương hiệu toàn cầu của doanh nghiệp để mang đến triển lãm.

Các sản phẩm được sản xuất bởi dây chuyền hiện đại đạt nhiều chuẩn quốc tế như: GMP-WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), TGA (Australia) và MFDS (Hàn Quốc) tại Việt Nam.

Opella hiện đặt nhà máy hơn 72.000m² tại khu công nghệ cao Sài Gòn. Công suất lên đến 90 triệu hộp sản phẩm/năm, phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu tới 13 quốc gia.

Opella còn ứng dụng các công nghệ quét mã QR để truy xuất nguồn gốc cho mỗi sản phẩm, nhằm minh bạch chất lượng cho chuỗi giá trị dược phẩm.

Sứ mệnh “Vì một xã hội khỏe mạnh hơn”

Tham dự Pharmedi Vietnam 2025, Opella không chỉ trưng bày giới thiệu hệ sản phẩm chất lượng, mà còn nâng cao vị thế thương hiệu trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Opella hiện là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tự chăm sóc sức khỏe (self-care) với danh mục sản phẩm chuyên biệt lớn thứ 3 toàn cầu về thuốc không kê đơn (OTC) và vitamin - khoáng chất - thực phẩm bổ sung (VMS).

Cùng với sứ mệnh mang đến sức khỏe trong tầm tay bằng cách đơn giản hóa việc tự chăm sóc sức khỏe cho mọi người, Opella đang phục vụ hơn 500 triệu người trên thế giới. Tại Việt Nam, công ty đã và đang đồng hành cùng người tiêu dùng thông qua nhiều sản phẩm chất lượng quốc tế.

“Chúng tôi tin rằng một xã hội khỏe mạnh và bền vững bắt đầu từ việc mỗi người dân chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Sứ mệnh của chúng tôi là mang sức khỏe đến trong tầm tay của người tiêu dùng, Opella cam kết đồng hành cùng người Việt trên hành trình đó bằng chất lượng, sự minh bạch và đổi mới”, Tiến sĩ, Thạc sĩ dược Valentina Belcheva nhấn mạnh sứ mệnh doanh nghiệp tại triển lãm.

Tiến sĩ, ThS. Dược Valentina Belcheva - Giám đốc Opella tại Việt Nam và Campuchia chia sẻ tại triển lãm Pharmedi Vietnam 2025 (Ảnh: Opella Việt Nam).

Tại triển lãm, cộng đồng chuyên gia y tế còn được tìm hiểu về chất lượng sản phẩm của Opella, thông qua hành trình chinh phục các giải thưởng và chứng nhận.

Nổi bật là Pharmaton với giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2025” từ Hiệp hội Thực phẩm chức năng và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Corbiere - Lactacyd - Telfas đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” từ Cục Quản lý Dược…

Danh mục sản phẩm đạt nhiều giải thưởng uy tín được giới thiệu tại gian hàng Opella (Opella Việt Nam).

Opella hiện còn là công ty chăm sóc sức khỏe người dùng toàn cầu đầu tiên đạt được chứng nhận B Corp, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về xã hội và môi trường. Với chứng nhận này, Opella đang đóng góp tích cực vào hành trình vì một xã hội khỏe mạnh hơn, cũng như thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm trong ngành dược tại Việt Nam.