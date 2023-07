Orzax - Thương hiệu nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Orzax là thương hiệu chuyên về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Orzax sở hữu nhà máy sản xuất Nuvita và trung tâm nghiên cứu công nghệ cao theo chuẩn quốc tế: GMP, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, HALAL. Đến nay, Orzax có hơn 450 sản phẩm với 10 thương hiệu, xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia.

Nguồn nguyên liệu đầu vào của Orzax được kiếm tra và chứng nhận bởi các tổ chức độc lập, uy tín. Quy trình sản xuất tự động, khép kín, được kiểm soát theo tiêu chuẩn EU-GMP. Sản phẩm của Orzax mang đến trải nghiệm thân thiện cho người dùng đồng thời đạt các chứng nhận quốc tế về độ sạch, tinh khiết, hương vị.

Ocean Omega 3 Series - Quà tặng từ đại dương cho sức khỏe gia đình

Khoa học đã chứng minh vai trò của Omega3 đối với sự phát triển trí não, mắt, tim mạch, hệ miễn dịch… của cả trẻ em và người lớn. Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến nghị bổ sung Omega3 là cần thiết và nên chủ động bởi cơ thể không thể tự sản sinh loại acid béo này.

Tại châu Âu và các nước phát triển, người tiêu dùng đã sớm có thói quen sử dụng các sản phẩm bổ sung Omega3. Ocean Omega 3 Series là bộ sản phẩm đầu tiên đánh dấu tên tuổi của Orzax ngay những ngày đầu hoạt động phân phối từ năm 2004. Ocean Omega 3 Series gồm 4 sản phẩm:

- Ocean Fish Oil: Bổ sung Omega 3, DHA, EPA hàm lượng cao cho trẻ, hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực và tăng cường khả năng ghi nhớ, tập trung.

- Ocean Multi: Kết hợp Omega3 cùng 16 loại vitamin, khoáng chất thiết yếu giúp hỗ trợ trẻ phát triển trí tuệ, thị giác và thể lực, tiêu hóa tốt, tăng sức đề kháng.

- Ocean Mummy: Bổ sung Omega3, DHA, EPA, axit folic - góp phần giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, hỗ trợ phát triển trí não thai nhi, cung cấp 13 vitamin và khoáng chất như sắt, kẽm, vitamin C, B… giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh.

- Ocean Plus: giúp mắt sáng khỏe, hỗ trợ phát triển trí não ở thanh thiếu niên; góp phần tăng sức khỏe tim mạch, xương khớp, góp phần hạn chế suy giảm trí nhớ ở người trưởng thành, cao tuổi; hỗ trợ phát triển trí não thai nhi, giảm nguy cơ trầm cảm cho bà mẹ sau sinh.

Sức hút của bộ sản phẩm Ocean Omega3 series

Ocean Omega3 series có nguồn gốc từ dầu cá (Fish oil) có hàm lượng DHA, EPA cao, có lợi cho sức khỏe trí não, tim mạch. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng Omega 3 từ dầu cá có nhiều ưu điểm so với Omega 3 từ thực vật.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sản phẩm Omega3 của Orzax đều đạt tiêu chuẩn IFOS 5 sao - chứng nhận độc lập của tổ chức dầu cá quốc tế về độ tinh khiết, độ sạch, tính ổn định, hàm lượng thành phần, không nhiễm kim loại nặng và được cấp cho từng lô sản xuất, công bố minh bạch toàn cầu.

Orzax lựa chọn các đối tác cung cấp dầu cá tốt nhất với các loài cá nhỏ có hàm lượng Omega3 cao, ở vùng biển sâu, sạch, được đánh bắt bằng phương pháp bền vững. Cá sau khi đánh bắt được chế biến và chiết xuất cơ học trong vòng 24h, không dùng dung môi, hóa chất, đạt tiêu chuẩn EU về độ tươi, sạch, tinh khiết và an toàn.

Omega3 trong Ocean Omega 3 Series là dạng Triglycerid có độ sinh khả dụng cao, giúp cơ thể hấp thu tối đa, nhanh chóng. Bằng công nghệ khử mùi hiện đại, Ocean Omega 3 series đã đạt giải vàng hương vị tại Singapore Taste Awards và America Taste Awards, trở thành một trong những thực phẩm bổ sung Omega3 thơm ngon, dễ uống.

Chứng nhận IFOS 5 sao - khẳng định chất lượng Ocean Omega3 series trên toàn cầu

Nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng như thủy ngân, chì, arsen hay các chất phóng xạ và PCBs có trong nước biển và hải sản có thể gây ung thư, tổn thương gene, hệ thần kinh, hệ miễn dịch, gây rối loạn sinh sản… Bởi vậy việc lựa chọn sản phẩm Omega3 chất lượng, an toàn rất quan trọng.

Chứng nhận IFOS (International Fish Oil Standards) là chứng nhận quốc tế đánh giá chất lượng và độ an toàn của dầu cá và sản phẩm có chứa dầu cá. Đây là chứng nhận lâu đời của Nutrasource - tổ chức nghiên cứu toàn cầu độc lập, hoạt động từ 2004 tại Canada. Chứng nhận này đánh giá dựa trên các tiêu chí: hàm lượng EPA, DHA, độ an toàn, độ sạch và tinh khiết, độ ổn định và oxy hóa. Tất cả các kết quả kiểm nghiệm cho từng lô sản phẩm được tra cứu công khai trên toàn cầu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các sản phẩm chứa Omega3 đều đạt tiêu chuẩn quốc tế IFOS 5 sao, trên mỗi hộp sản phẩm đều có mã QR để kiểm tra chứng nhận theo từng lô sản xuất.

Sản phẩm được nhập khẩu, phân phối bởi Trí Khang Pharma: https://trikhangpharma.com/

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ocean Plus số 1193/2021/XNQC-ATTP, do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 7/5/2021.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ocean Mummy số 1198/2021/XNQC-ATTP, do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 7/5/2021.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ocean Multi số 1075/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 5/6/2021.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ocean Fish Oil số 1074/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 5/6/2023.

Các thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng