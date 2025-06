Ở cữ tại bệnh viện - Xu hướng mới của mẹ bỉm sữa hiện đại

Nhu cầu chăm sóc sau sinh hiện nay

"Mẹ chồng tôi ở xa, bà ngoại thì đã lớn tuổi lại bị thoát vị đĩa đệm. Thuê người giúp việc sợ có thêm người lạ trong nhà, với sợ cũng không hợp cách chăm con hiện đại”, chị Thanh Hà (29 tuổi, Đống Đa) tâm sự về nỗi lo sau sinh.

Hiện nay, nhiều vợ chồng trẻ lo lắng về việc tìm người chăm sóc sau sinh. Nguyên nhân chủ yếu do cấu trúc gia đình ngày càng nhỏ hơn, ông bà thường ở xa hoặc đã lớn tuổi, không đủ sức khỏe để chăm sóc.

Không phải ai cũng may mắn có người thân am hiểu cách chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh. Nhiều kinh nghiệm dân gian được truyền miệng lại không phù hợp với khoa học hiện đại. Ví dụ như việc ép sản phụ ăn nhiều móng giò để có sữa, chỉ ăn thịt rang, rau ngót, cho sản phụ xông hơ than, hay cấm tắm rửa trong tháng đầu…, những quan niệm này có thể gây hại cho sức khỏe mẹ và bé.

Dinh dưỡng cho sản phụ sau sinh rất quan trọng.

Áp lực công việc cũng khiến nhiều ông bố trẻ không thể nghỉ phép dài để chăm sóc vợ con. "Công ty chỉ cho nghỉ 5 ngày, trong khi vợ cần được chăm sóc ít nhất 2-3 tuần đầu sau sinh. Hơn nữa mình cũng không có kinh nghiệm về việc chăm vợ ở cữ như thế nào là chuẩn khoa học nên khá lo lắng", anh Minh Đức (32 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ.

Vừa phải làm việc vừa chăm sóc gia đình khiến nhiều bố trẻ kiệt sức, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc cho mẹ và bé cũng như công việc.

Giải pháp ở cữ toàn diện cho sản phụ sau sinh

Gói ở cữ sau sinh tại bệnh viện là đáp án, giải đáp mọi khó khăn cho các gia đình. Thay vì ra viện sau sinh với những lo lắng về cách chăm sóc, các gia đình có thể lựa chọn chuyển sang chế độ “ở cữ” để được bác sĩ, điều dưỡng hướng dẫn và hỗ trợ tận tình. Tại đây, mẹ được nghỉ ngơi, hồi phục, còn bố và người nhà sẽ học được cách chăm con, bé được rèn những nề nếp ăn, ngủ khoa học.

Tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI, gói dịch vụ ở cữ được thiết kế bao gồm chăm sóc y tế, dinh dưỡng đầy đủ, khoa học cho mẹ và bé, hướng dẫn sản phụ cho con bú, gọi sữa về, vệ sinh hàng ngày, chăm sóc trẻ sơ sinh, đồng thời giúp sản phụ thực hiện các bài tập phù hợp để phục hồi sàn chậu; tư vấn tâm lý giúp mẹ vượt qua giai đoạn khủng hoảng sau sinh.

Tất cả được thực hiện trong môi trường nghỉ dưỡng, tiện nghi. Sản phụ và bé sẽ được theo dõi sức khỏe 24/24 và có sự hỗ trợ kịp thời khi cần thiết, giúp quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi và an toàn.

Sản phụ được chăm sóc y tế 24/24.

Điểm đặc biệt của dịch vụ này là tính linh hoạt cao. Bệnh viện có đa dạng các gói ở cữ dành cho sinh 1 bé, sinh đôi, gói 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày.

Gói 5 ngày thích hợp cho những bố, mẹ đã có kinh nghiệm, chỉ cần thời gian hồi phục, có người chăm sóc ngay sau sinh. Gói 10-20 ngày được nhiều sản phụ chọn nhất, vì đây là khoảng thời gian tối thiểu sản phụ cần sự hỗ trợ, chăm sóc. Gói 30 ngày dành cho những sản phụ muốn được chăm sóc toàn diện và học kỹ năng nuôi con, hoặc gia đình không có người chăm sóc.

Dinh dưỡng cho mẹ và bé sẽ được bác sĩ dinh dưỡng thiết kế riêng cho từng sản phụ, không chỉ đảm bảo ngon miệng mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi và tăng tiết sữa.

Điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu sẽ hướng dẫn mẹ cách cho bú đúng tư thế, thay tã vệ sinh, nhận biết tín hiệu của bé một cách khoa học.

1 bữa ăn ngon miệng cho sản phụ ở cữ, do bác sĩ dinh dưỡng lên thực đơn.

Ban đêm có điều dưỡng chăm bé cho mẹ có thể nghỉ ngơi trọn vẹn - điều mà ở nhà rất khó thực hiện được. Được ngủ đủ giấc trong những ngày đầu sau sinh rất quan trọng cho quá trình phục hồi của sản phụ, bác sĩ TCI nhấn mạnh.

Ngoài ra, các bài tập phục hồi sàn chậu được hướng dẫn bài bản giúp mẹ phòng tránh các biến chứng lâu dài. Công nghệ plasma hiện đại cũng áp dụng để tăng cường quá trình phục hồi cho cả mẹ và bé, người mẹ được chiếu tia plasma vết khâu tầng sinh môn hoặc vết mổ, bé được chiếu cuống rốn giúp nhanh khô và lành.

Cả gia đình cùng học cách chăm con

Điều đặc biệt của dịch vụ ở cữ tại Thu Cúc là cách tiếp cận toàn diện với cả gia đình. Các bố cũng được đào tạo kỹ năng chăm con một cách bài bản.

Mỗi phòng ở cữ thiết kế rộng rãi với giường sofa cao cấp, thoải mái cho bố nghỉ ngơi. Bữa sáng được phục vụ tận phòng với thực đơn đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các bố được hướng dẫn chi tiết từ những việc cơ bản như bế con đúng tư thế, nhận biết tín hiệu khi bé đói, buồn ngủ hay khó chịu, ru ngủ hiệu quả.

Sản phụ yên tâm nghỉ ngơi bởi việc chăm sóc bé đã có đội ngũ y tế.

Khía cạnh tâm lý cũng được Thu Cúc TCI chú trọng. Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc trầm cảm sau sinh lên tới 33%, trong khi đó 50% số đó bị bỏ qua. Đối với gói ở cữ sau sinh tại Thu Cúc TCI, sản phụ sẽ được tư vấn tâm lý, nhận biết các dấu hiệu, và cách xử lý.

Điều dưỡng hướng dẫn chồng sản phụ cách bế con.

Dù chi phí cho dịch vụ ở cữ không rẻ, tuy nhiên khi so sánh với việc thuê người chăm sóc tại nhà, trong khi không yên tâm về chuyên môn y tế và dinh dưỡng, nhiều gia đình nhận thấy đây là lựa chọn hợp lý. Hơn nữa, chất lượng chăm sóc chuyên nghiệp và sự an tâm mà dịch vụ mang lại là điều không thể tính bằng tiền.

