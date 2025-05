Nôn sau khi uống rượu lợi hay hại?

Nôn mửa sau khi uống rượu thường có tác dụng loại bỏ cồn ra khỏi cơ thể trước khi được hấp thụ. Uống nước và ăn nhẹ sẽ giúp người vừa nôn mửa dần hồi phục.

Nôn mửa sau khi uống rượu bia có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe hơn những mặt lợi. (Ảnh minh họa: Unsplash).

Theo Medical News Today, nôn mửa sau khi uống rượu bia là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm loại bỏ các chất có hại, đặc biệt là acetaldehyde, chất độc hại sinh ra khi gan xử lý cồn.

Uống nhiều rượu bia trong thời gian ngắn là nguyên nhân chính gây nôn mửa. Gan chỉ có thể xử lý một lượng acetaldehyde tại một thời điểm. Nếu mức acetaldehyde vượt quá khả năng chuyển hóa của gan, cơ thể sẽ nôn mửa để loại bỏ chất này.

Ngoài ra, một số trường hợp khác có thể gây nôn mửa khi uống rượu bia là khi người uống viêm dạ dày, nhiễm toan ceton do rượu hay ngộ độc rượu.

Nôn mửa sau khi uống rượu giúp giảm triệu chứng do nồng độ cồn trong máu cao quá mức. Do đó, người uống thường cảm thấy khỏe hơn sau khi nôn. Nếu chỉ vừa mới uống mà đã nôn, cơ thể lúc đó chưa hấp thụ rượu cũng sẽ giảm ảnh hưởng của cồn.

Tuy nhiên, những rủi ro do nôn mửa có thể cao hơn lợi ích, dù người uống say có cố ý nôn hay không. Do đó, không nên xem việc nôn mửa như một cách đào thải cồn để có thể tiếp tục uống rượu bia ngay tại thời điểm đó.

Nôn mửa có thể gây thiếu dinh dưỡng, vì ngoài loại bỏ cồn, dinh dưỡng từ thức ăn ở dạ dày cũng bị loại ra ngoài. Các triệu chứng phổ biến khi thiếu dinh dưỡng bao gồm chóng mặt, mệt mỏi, mất cơ và chán ăn.

Người nôn mửa còn có nguy cơ mắc viêm phổi, các biến chứng về đường tiêu hóa như viêm màng não, bệnh dạ dày, loét dạ dày và ung thư dạ dày, mất nước.

Một số người không say xỉn nhưng vẫn nôn có thể là do khả năng hấp thụ rượu, hay tửu lượng thấp, hoặc các chất phản ứng với nhau trong cơ thể khi uống rượu trong khi đang sử dụng thuốc.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo uống có chừng mực hoặc kiêng hoàn toàn rượu bia để tránh nôn mửa. Ăn và uống nhiều nước cũng là giải pháp phòng tình trạng này.

Ngoài ra, không nên cố ý can thiệp để bản thân nôn mửa, chẳng hạn nhét một vật xuống cổ họng, do có nguy cơ tổn thương hoặc rách thực quản, mất cân bằng điện giải, sâu răng.