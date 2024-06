Nội soi lấy khối u xương hốc mũi kích thước lớn, chạm tới màng não

"Khối u xương hốc mũi kích thước lớn lần đầu tiên thấy trong đời làm bác sĩ"

Thời gian gần đây, bệnh nhân N.A (Hà Nội) thường có triệu chứng đau nhức hốc mũi và dịch mũi tiết nhiều. Ban đầu bệnh nhân nghĩ đơn giản là mình bị viêm xoang, nhưng sau khi đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, được bác sĩ chỉ định chụp CT scanner, bệnh nhân mới biết trong hốc mũi của mình có một khối u xương kích thước lớn đang phát triển.

ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Bình - khoa Tai mũi họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - cho biết: "Khối u xương hốc mũi không hiếm gặp, thường là do răng đi lạc chỗ và có kích thước bé do không phát triển. Nhưng với bệnh nhân A, khối u rất lớn, chiếm toàn bộ hốc xoang sàng, trên CT scanner thể hiện khối u chạm tới màng não, bộc lộ cả nền sọ và mắt - thì rất hiếm gặp. Đời làm bác sĩ lần đầu tôi mới thấy trường hợp hi hữu này".

Khối u xương này phát triển âm thầm, không có biểu hiện hay dấu hiệu rõ rệt. Đến khi bệnh nhân có dấu hiệu đau nhức nhiều và gây viêm xoang, đi khám thì khối u đã có kích thước chiều dài 6cm, chiều rộng 2cm.

Hình ảnh CT scanner khối u xương chạm tới màng não, bộc lộ cả nền sọ và mắt.

Phẫu thuật nội soi thành công, bảo toàn tổ chức quan trọng xung quanh khối u

"Khó khăn lớn nhất với ca bệnh này là làm thế nào có thể lấy khối u ra an toàn, mà vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ cho bệnh nhân, đồng thời bảo toàn được chức năng sinh lý của mũi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của bệnh nhân sau này", bác sĩ Thanh Bình chia sẻ.

Với khối u xương có kích thước lớn ở vị trí chật hẹp trong khoang mũi, đã bộc lộ lên tận màng não và mắt, cuộc phẫu thuật sẽ trở nên khó khăn hơn, nhất là khi bác sĩ muốn mổ nội soi, tránh rạch đường bên ngoài để đảm bảo không để lại sẹo xấu trên mặt bệnh nhân.

Thách thức lớn nhất với ê-kíp mổ là đường nội soi hẹp mà khối u lại quá lớn.

Thách thức lớn nhất với ê-kíp mổ là đường nội soi hẹp, khối u lớn, cần lấy được khối u ra ngoài mà vẫn đảm bảo không tác động đến tổ chức quan trọng xung quanh.

"Chúng tôi đưa ống nội soi vào hốc mũi, mở đường vào bộc lộ khối u. Vì khối u rất lớn lại không trơn nhẵn, có nhiều góc cạnh, rất cứng nên không thể chia nhỏ được, phải mất nhiều thời gian mới bóc tách được khối u ra khỏi hốc mũi mà không làm tổn thương các tổ chức quan trọng xung quanh là não và ổ mắt", bác sĩ Bình giải thích thêm.

Khối u xương lớn (còn gọi là răng lạc chỗ) hiếm gặp của bệnh nhân A, kích thước chiều dài hơn 6cm, chiều rộng 2cm.

Với sự nỗ lực của ê-kíp, sau hơn 3 giờ căng sức (do vị trí và kích thước khối u phức tạp nên ca mổ kéo dài hơn dự kiến, dự kiến chỉ mổ trong vòng 2 giờ), ca mổ thành công như kỳ vọng, khối u được lấy ra ngoài an toàn mà không gây ra biến chứng.

Bác sĩ Thanh Bình kiểm tra lại vết mổ cho bệnh nhân.

Sau mổ, bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, ăn uống tốt, không có biến chứng tổn thương ổ mắt và màng não. Sau 20 ngày tái khám, dịch viêm đã giảm nhiều, vết mổ đang trong quá trình lành sẹo. Bệnh nhân được chỉ định theo dõi tiếp trong một vài tuần tới.

"Tôi thực sự cảm kích về sự nỗ lực ê-kíp mổ, đặc biệt là bác sĩ Thanh Bình. Nhờ sự có tâm của các bác sĩ mà khối u có kích thước lớn của tôi đã được lấy ra khỏi khoang mũi an toàn và hạn chế được tối đa biến chứng không mong muốn trong quá trình phẫu thuật. Hiện tại tôi đã hết đau nhức và khó chịu, dịch mũi cũng đã giảm gần như hoàn toàn, thẩm mỹ bên ngoài cũng không ảnh hưởng", bệnh nhân chia sẻ khi đến tái khám.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Bình - khoa Tai mũi họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Đây là một ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và trình độ chuyên môn cao của các bác sĩ. Qua ca bệnh này, ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Bình khuyến cáo người dân khi thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào như đau hốc mũi, tắc ngạt mũi, viêm mũi kéo dài... cần sớm tới các cơ sở y tế có chuyên khoa chuyên sâu với đầy đủ trang thiết bị chẩn đoán để được thăm khám và điều trị sớm.