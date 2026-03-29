Nối lại gót chân gần đứt lìa cho bệnh nhân bị xe khách cán qua

Trước đó, ngày 25/3, bệnh nhân N.T.H. (SN 1995, trú tại xã Đức Cơ, Gia Lai) được đưa đến một bệnh viện ở Gia Lai trong tình trạng phần gót chân gần như đứt lìa do bị xe khách cán qua. Thời điểm tiếp nhận, bàn chân bệnh nhân mất mạch hoàn toàn, đứt gân và xương vỡ nát.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nối thành công gót chân đứt lìa cho bệnh nhân (Ảnh: Chí Anh).

Các y bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật để cắt lọc mô dập nát, làm sạch vết thương và khôi phục hệ thống mạch máu. Đồng thời, đội ngũ y, bác sĩ đã thực hiện các thủ thuật để nối lại gân, phục hồi tổn thương phức tạp ở vùng cổ chân.

Sau gần 4 ngày, bàn chân bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn và đang được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Theo bác sĩ Hoàng Anh Thuấn, Khoa Ngoại thần kinh - chấn thương chỉnh hình, đối với các trường hợp đứt lìa hoặc gần đứt lìa chi, việc sơ cứu ban đầu đóng vai trò rất quan trọng. Người gặp nạn cần được làm sạch vết thương, băng ép cầm máu, cố định phần chi tổn thương và bảo quản phần chi (như bàn tay, bàn chân) đứt rời đúng cách.

Sau đó, bệnh nhân cần nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, giúp tăng khả năng nối chi thành công.