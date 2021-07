Ninh Bình: Nữ công nhân dương tính SARS-CoV-2 khi hết thời gian cách ly

Dân trí Từ Nhật Bản về Việt Nam, chị T. được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Hết cách ly, chị T. về nhà, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau hơn một tháng về nước.

Ngày 15/7, Sở Y tế Ninh Bình cho biết, trên địa bàn mới có thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nữ, công nhân từ Nhật Bản về quê ở xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh.

Bệnh nhân làm công nhân ở Nhật Bản và sống cùng nhà với 4 người Việt Nam khác, 4 năm nay chưa từng về Việt Nam. Công ty bệnh nhân làm việc chưa ghi nhận ca mắc Covid-19, nhưng xung quanh nơi sinh sống có ghi nhận một số ca mắc lẻ tẻ tại cộng đồng.

Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên nơi nữ công nhân mới về từ Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2 được đưa đến điều trị Covid-19

Tiền sử dịch tễ của bệnh nhân được ghi nhận như sau: 6 tháng gần đây bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Bệnh nhân khai không tiếp xúc với người nào mắc Covid-19 trong giai đoạn này.

21 ngày trước khi trở về Việt Nam, bệnh nhân không đi đến nơi tập trung đông người, thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại nơi làm việc. Khoảng 15 ngày trước khi về Việt Nam, bệnh nhân được xét nghiệm 3 lần, lần cuối vào khoảng ngày 07-08/6/2021, đều cho kết quả âm tính.

Ngày 10/6, bệnh nhân di chuyển từ Nhật Bản về Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh cùng với một người bạn sống cùng tại Nhật Bản, sau đó được chỉ định cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Rigel (địa chỉ số 86/4 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cùng 1 người Nghệ An, không rõ thông tin liên hệ.

Bệnh nhân thực hiện cách ly y tế tập trung từ ngày 11/6 đến 01/7, sau đó tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại khách sạn này 7 ngày (từ ngày 02/7 đến 08/7). Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 với 4 lần vào các ngày 12/6, 24/6, 30/6 và 08/7 đều cho kết quả âm tính.

Trong thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân sức khỏe bình thường, chỉ cảm thấy đau mũi, khó chịu sau mỗi lần được lấy mẫu xét nghiệm. Khách sạn Rigel không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong thời gian bệnh nhân cách ly tại đây.

Ngày 9/7, bệnh nhân hoàn thành cách ly y tế tập trung. Khoảng 12h cùng ngày, bệnh nhân cùng với 4 người khác thuê xe ô tô di chuyển đến Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, ngồi chờ tại sân bay (có nói chuyện với những người cùng khu cách ly) đến 18h50 rồi di chuyển về Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trên chuyến bay VN1558, số ghế 31G.

Khoảng gần 22h, bệnh nhân đến sân bay Nội Bài, sau đó cùng với 4 người Nghệ An di chuyển bằng xe ô tô riêng về nhà bệnh nhân tại xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh lúc gần 01h ngày 10/7 ( 4 người Nghệ An tiếp tục đi xe về Nghệ An).

Chiều 10/7, bệnh nhân ra Trạm Y tế xã Khánh Lợi để khai báo y tế, sau đó được hướng dẫn tiếp tục cách ly tại nhà, từ đó đến nay bệnh nhân không đi đâu, chỉ tiếp xúc với những người thân trong gia đình;

Khoảng 9h ngày 12/7, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế xã Khánh Lợi theo phương pháp gộp mẫu cho kết quả dương tính vào lúc 12h ngày 13/7. Khoảng 13h bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà, đến 20h20 ngày 13/7 cho kết quả dương tính.

Tình hình sức khỏe hiện tại của bệnh nhân ổn định. Về tiền sử bệnh tật, chưa từng được phát hiện mắc Covid-19 trước đây và chưa ghi nhận tiền sử mắc các bệnh tật khác.

Liên quan đến ca bệnh, có 23 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, bao gồm 19 người Ninh Bình và 4 người Nghệ An. 19 người tiếp xúc gần đã được lấy mẫu xét nghiệm, 18 người có kết quả âm tính, 1 người đang chờ kết quả.

Ngành y tế Ninh Bình nhận định, dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng nhưng nguy cơ không cao. Nguyên nhân là do: Kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính ở chu kỳ ngưỡng được các chuyên gia nhận định là tải lượng virus thấp, nguy cơ lây nhiễm không cao.

Đồng thời, bệnh nhân được cách ly tập trung tổng thời gian 28 ngày, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả 4 lần đều cho kết quả âm tính trước khi trở về địa phương. Đặc biệt, bệnh nhân được theo dõi sức khỏe, quản lý ngay khi về địa phương theo quy định.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển sang khu điều trị người mắc Covid-19 tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên. Chuyển 19 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân sang khu cách ly tập trung tại Trường mầm non Hoa Sen (huyện Yên Khánh).

Ngành y tế Ninh Bình đã liên hệ với các đơn vị y tế có liên quan (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An) để điều tra, xác minh thông tin.

Tiếp tục cách ly y tế những người tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, hướng dẫn những trường hợp đang được cách ly hạn chế tiếp xúc với nhau. Thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của các trường hợp này. Đồng thời, tiếp tục điều tra truy vết, quản lý những trường hợp tiếp xúc gần theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thái Bá