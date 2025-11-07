Những sai lầm cha mẹ dễ mắc khi đưa con đi tiêm

Tiêm chủng là lá chắn bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho trẻ nhỏ. Để quá trình tiêm chủng diễn ra an toàn và hiệu quả tối đa, sự chuẩn bị và theo dõi sát sao từ phía phụ huynh đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) lưu ý, khi đưa con đi tiêm, phụ huynh cần nhớ mang theo sổ hoặc phiếu tiêm chủng cá nhân của trẻ.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần chủ động thông báo đầy đủ và chính xác cho nhân viên y tế về tình trạng sức khỏe hiện tại của con, dù là đang ốm, sốt hay đang dùng thuốc.

Đặc biệt, bác sĩ cũng cần nắm tiền sử dị ứng (thức ăn, thuốc) hay những phản ứng mạnh đã xảy ra với trẻ ở những lần tiêm chủng trước (sốt cao, quấy khóc kéo dài, sưng đau lan rộng).

Khi tiêm vaccine, cơ thể trẻ có thể xảy ra một số phản ứng thông thường như sốt cao tạm thời, quấy khóc... (Ảnh minh họa: AP).

Việc theo dõi sau tiêm là bắt buộc để phát hiện sớm các phản ứng bất thường. Sau khi tiêm, trẻ cần ở lại ít nhất 30 phút tại điểm tiêm để được theo dõi và xử trí kịp thời nếu có sự cố.

Sau khi về nhà, trẻ cần phải được tiếp tục theo dõi thường xuyên trong vòng ít nhất 24 giờ. Người nhà cần chú ý các dấu hiệu về toàn trạng, tinh thần, giấc ngủ, ăn uống, nhiệt độ, hô hấp, tình trạng da và phản ứng tại chỗ tiêm của bé. Sốt nhẹ, đau hoặc sưng nhẹ tại chỗ tiêm là các phản ứng thông thường và thường sẽ tự khỏi.

HCDC cũng khuyến cáo người thân không đắp bất cứ thứ gì (khoai tây, lá thuốc, chanh...) lên vị trí tiêm theo kinh nghiệm dân gian, vì hành động này có thể gây nhiễm trùng. Thay vào đó, để giảm sưng, mẹ có thể sử dụng phương pháp chườm đá lạnh.

Trẻ nếu sốt cần được dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng và chỉ dẫn của nhân viên y tế. Phụ huynh cũng nên cho trẻ uống đủ nước, ăn uống bình thường và mặc quần áo thoáng mát. Nếu các phản ứng thông thường kéo dài trên 1 ngày không cải thiện, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám.

Khi trẻ bị sốt nhẹ, ngoài việc dùng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn, người thân có thể dùng khăn ấm lau người cho bé, đặc biệt ở các vùng như nách, bẹn và trán. Bé cần được bú mẹ hoặc uống nước đầy đủ để tránh mất nước và mặc quần áo mỏng, thoáng mát.

Trong trường hợp xảy ra một trong những phản ứng bất thường, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Những dấu hiệu này bao gồm sốt cao khó hạ, co giật, quấy khóc thét kéo dài không dỗ được, bỏ bú, li bì, mệt lả, khó thở, thở nhanh, tím tái, hoặc phát ban, nổi mề đay toàn thân, sưng phù mặt, môi.

Nếu cha mẹ cảm thấy không yên tâm về bất kỳ phản ứng nào của con sau khi tiêm, hãy liên hệ trực tiếp hoặc đến Trạm Y tế để được tư vấn kịp thời.