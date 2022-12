Những món ăn bệnh nhân ung thư máu cần tránh

Ung thư máu hay bệnh Lơ-xê-mi cấp là một nhóm bệnh ác tính hệ tạo máu với đặc trưng chủ yếu là sự tăng sinh và tích lũy các tế bào non - ác tính hệ tạo máu (tế bào blast) trong tủy xương và máu ngoại vi.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, biểu hiện lâm sàng của ung thư máu là hậu quả của sự phá vỡ chức năng tủy xương lấn át các dòng tế bào tủy bình thường, gây ra các rối loạn miễn dịch, xâm nhập vào và làm tổn thương các hệ thống cơ quan.

Nguyên tắc chế độ ăn cho người bệnh ung thư máu

Người bệnh ung thư máu cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (Ảnh: Internet).

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là điều quan trọng nhất. Người bệnh ung thư máu cần tuyệt đối tuân thủ các chế độ an toàn vệ sinh thực phẩm (chú ý hạn sử dụng, nguồn gốc và được kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm).

- Ăn chín, uống sôi, ăn cân đối, đủ chất, cân đối mỡ động vật và dầu thực vật.

- Không nên ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn (đồ hộp), đồ để đông lạnh, các thức ăn ôi, thiu, sống, tái, gỏi, nộm, các chất kích thích như: bia, rượu, cà phê, thuốc lá, chè đặc, đồ uống có ga.

- Không nên ăn các món ăn chế biến từ nội tạng động vật như: gan, tim, lòng, óc, bầu dục…

- Bổ sung dinh dưỡng đường uống (sữa, các loại bột đạm...) theo chỉ định của thầy thuốc.

- Không nên dùng các thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Các thức ăn cần tránh và biện pháp thay thế

Bệnh nhân ung thư máu cần tránh lạm dụng các món ăn cay (Ảnh: Forsyth Woman).

- Hoa quả chưa gọt vỏ và rau sống, bao gồm cả salad, sinh tố rau, hoa quả chưa được tiệt trùng, hoa quả sấy khô ở dạng thô và các loại hạt tươi, hạt không có vỏ.

- Trái cây hoặc rau quả bị dập hoặc quá chín.

- Tránh các loại bơ sữa chưa được tiệt trùng.

- Tránh các loại nước chưa qua máy lọc như nước suối, nước giếng, nước mưa, nước đá…

- Tránh các loại gia vị cay nóng: ớt, hạt tiêu, các chất kích thích (rượu, bia, cà phê, nước chè đặc…); mật ong chưa được tiệt trùng hoặc mật ong tươi, tổ ong.

Lựa chọn thay thế:

- Trái cây có vỏ dày (cần rửa sạch rồi bóc vỏ), rau quả nấu chín.

- Nước ép trái cây, sinh tố được tiệt trùng.

- Các loại hạt phải được nấu chín hoặc rang.

- Các sản phẩm bơ sữa đã được tiệt trùng đảm bảo.

- Dùng nước đã qua máy lọc và phải đun sôi kỹ, nước đóng chai đã được tiệt trùng theo tiêu chuẩn.

- Các loại thảo mộc nấu chín, mật ong tiệt trùng hoặc xử lý nhiệt.