Những em bé lớn lên trong lồng ấp

5h30, một bé gái sinh non cất tiếng khóc yếu ớt trong căn phòng trọ ở Hà Nội. Gần 5 tiếng sau, em mới được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng tím tái toàn thân, thân nhiệt chỉ còn 31 độ C.

Em bé được ước tính sinh ở tuần 31 đến 32, cân nặng khoảng 1,5kg. Khi nhập viện vào khoảng 10h30, cơ thể nhỏ bé ấy gần như kiệt sức sau nhiều giờ không có bất kỳ hỗ trợ y tế nào.

Tại khoa Sơ sinh, ê kíp hồi sức nhanh chóng đặt nội khí quản, cho thở máy, ủ ấm và triển khai hỗ trợ toàn diện để giành lại sự sống từ lằn ranh rất mong manh cho bệnh nhi.

Sự sống của em tạm thời được giữ lại, nhưng đó không phải là đích đến sau cùng nơi đây.

Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hiện được giao 18 giường bệnh. Thực tế, số lượng bệnh nhi điều trị thường xuyên vượt mức. Hiện khoa chăm sóc 17 trẻ, nhưng có thời điểm phải tiếp nhận gần 30 bệnh nhi cùng lúc.

Mỗi lồng ấp sáng đèn là một ca bệnh cần theo dõi liên tục. Mỗi em bé là một hành trình riêng mà y bác sĩ phải kiên trì đồng hành từ những giờ đầu tiên sau sinh.

Theo BSCKII Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, trẻ sinh non, đặc biệt là những trường hợp không được theo dõi thai kỳ đầy đủ hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, thường đi kèm rất nhiều rủi ro.

Không ít bé vào viện khi mẹ chưa được tầm soát các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, giang mai. Một số trẻ sinh non do mẹ không được chăm sóc thai kỳ đúng cách. Vì vậy, ngay khi tiếp nhận, ê kíp phải đánh giá toàn diện tình trạng hô hấp, cân nặng, dấu hiệu nhiễm trùng, dị tật bẩm sinh và hàng loạt nguy cơ khác.

Nhịp tim, nhịp thở, độ bão hòa oxy, thân nhiệt của từng em bé đều được theo dõi sát sao.

Trẻ sơ sinh diễn biến rất nhanh. Chỉ một thay đổi nhỏ ở màu da, nhịp thở hay phản xạ cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo. Vì thế, công việc của y bác sĩ không chỉ là thực hiện các kỹ thuật hồi sức, mà còn là sự quan sát bền bỉ, liên tục, gần như không có khoảng nghỉ.

Dưới ánh đèn xanh, một em bé nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong lồng ấp, quanh người là hệ thống dây truyền và thiết bị theo dõi. Đây là lúc bệnh nhi được chiếu đèn điều trị vàng da để giúp cơ thể non nớt đào thải Bilirubin dư thừa.

Bên lồng ấp, nữ điều dưỡng cúi sát kiểm tra lại tư thế nằm của em bé, nhẹ nhàng điều chỉnh để diện tích da tiếp xúc với ánh sáng đạt hiệu quả tối ưu. Trong suốt quá trình chiếu đèn, trẻ luôn được đeo băng che mắt chuyên dụng nhằm bảo vệ võng mạc khỏi tác động trực tiếp của nguồn sáng cường độ cao.

Những thao tác như chỉnh lại tư thế nằm, kiểm tra băng che mắt, theo dõi dây truyền hay kiểm soát nhiệt độ lồng ấp được lặp lại nhiều lần trong ngày. Với những cơ thể chỉ nặng hơn 1kg, mỗi thao tác của điều dưỡng đều phải thật nhẹ nhàng, chính xác và kiên nhẫn.

Ở khoa Sơ sinh, mục tiêu không đơn thuần là giúp trẻ vượt qua cơn nguy kịch, mà là hành trình nuôi lớn những sinh linh rất nhỏ qua từng cữ sữa, từng giấc ngủ và từng gam cân nặng tăng thêm sau nhiều ngày điều trị.

Có những bệnh nhi phải đến ngày điều trị thứ 6 mới bắt đầu được tập ăn, khi tuổi thai đạt 34 tuần 4 ngày.

Trong khu điều trị, guồng quay chăm sóc gần như không có khoảng nghỉ. Những ca trực nối tiếp nhau, các nhân viên y tế liên tục theo dõi diễn biến của trẻ, kiểm tra chỉ số sinh tồn, đường truyền, hỗ trợ hô hấp và xử trí kịp thời khi bệnh nhi xuất hiện bất thường.

Đằng sau mỗi bệnh nhi còn có thể là câu chuyện của những người mẹ trẻ người non dạ, những hoàn cảnh bất trắc, những gia đình đứng trước ranh giới đổ vỡ.

Trường hợp bé gái nói trên là một câu chuyện éo le như vậy.

Đây là lần sinh thứ tư của người mẹ trẻ quê Lào Cai. Ba lần trước, chị đều sinh non ở vùng núi và mất con. Lần này, xuống Hà Nội làm công nhân, mang thai nhưng không theo dõi thai kỳ đầy đủ. Khi con chào đời, chị nói mình không thể chăm sóc. Sau đó, người mẹ rời bệnh viện về quê.

Khoa Sơ sinh phải liên hệ chính quyền địa phương để xác minh thông tin, vận động chị quay lại. “Giữ được mẹ ở lại với con, nhiều khi còn khó hơn cứu sống một đứa trẻ”, BS Nga chia sẻ.

Ban ngày, người mẹ được hướng dẫn tập cho con bú. Ban đêm, khi em bé vẫn phải theo dõi monitor (màn hình theo dõi) sát sao, bác sĩ và điều dưỡng vẫn quay lại kiểm tra nhiều lần vì chưa thể yên tâm.

Có những bà mẹ còn rất trẻ, rất “vô tư”, chưa ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm mẹ. Nhưng qua nỗ lực bền bỉ của các y bác sĩ, nhiều người dần thay đổi.

Theo BS Nga, không phải mọi quyết định rời bỏ con đều xuất phát từ khó khăn tiền bạc. Nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh éo le vì mang thai ngoài hôn nhân, không được gia đình chấp nhận, khủng hoảng tâm lý hoặc không có khả năng tự xoay xở trong những ngày đầu sau sinh.

Nơi đây, các y bác sĩ đón những em bé từ khi vừa lọt lòng còn rất non nớt. Họ kiên trì đồng hành cùng các con qua những ngày dài thở máy, chiếu đèn, tập ăn và vượt qua nhiều biến chứng. Đích đến cuối cùng là một ngày các em được trở về trong vòng tay gia đình khỏe mạnh, bình an.

Ảnh: Hải Long