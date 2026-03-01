Em bé 3 tuổi sống thực vật do đuối nước hồi sinh ngoạn mục nhờ oxy cao áp

Tai nạn đuối nước khiến bé 3 tuổi đối diện nguy cơ sống thực vật cả đời

Tháng 10/2025, một tai nạn đuối nước bất ngờ khiến bé Trần Quang Minh (3 tuổi, Thái Nguyên) rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn, thiếu oxy não kéo dài.

Dù được cấp cứu thành công và giữ được tính mạng, di chứng để lại vô cùng nặng nề: trẻ gần như không còn phản ứng với môi trường, liệt không hoàn toàn tứ chi, mất khả năng giao tiếp, vận động và nhận thức, gần như không còn phản xạ với môi trường xung quanh.

Bé được chẩn đoán não thiếu oxy nặng, tiên lượng tử vong cao. “Có những ngày chúng tôi chỉ mong con còn thở. Bác sĩ nói phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nhìn con nằm đó, không phản xạ, không cử động, không một nhận thức, chúng tôi gần như tuyệt vọng”, bà Vũ Thị Dinh - bà của cháu - chia sẻ.

Bé Minh từng được kết luận bại não, sống thực vật sau tai nạn đuối nước (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Cơ hội tưởng chừng đã khép lại, nhưng một lần nữa được thắp lên khi gia đình quyết định tìm kiếm hy vọng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Từng mốc hồi sinh của "phép màu" y học

Trực tiếp tiếp nhận trường hợp của bé Minh, BSCKI. Đinh Văn Hào - Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, người trực tiếp điều trị cho bé, chia sẻ: “Dù cơ hội mong manh, chúng tôi nhận thấy tổn thương não do thiếu oxy không đồng nghĩa với việc toàn bộ tế bào thần kinh đã hoại tử hoàn toàn.

Trong nhiều trường hợp, vẫn tồn tại vùng “tranh tối tranh sáng” - nơi tế bào bị ức chế chức năng nhưng chưa chết hẳn. Oxy cao áp có cơ chế làm tăng lượng oxy hòa tan trong huyết tương, cải thiện tưới máu mô não, hỗ trợ giảm phù nề và tạo điều kiện cho các tế bào thần kinh còn khả năng hồi phục được kích hoạt trở lại”.

Bên cạnh đó, bệnh nhi còn nhỏ tuổi, đây cũng là một yếu tố quan trọng. Não bộ trẻ em có tính mềm dẻo thần kinh cao hơn người trưởng thành, nghĩa là khả năng tái tổ chức và phục hồi chức năng có thể tốt hơn nếu được can thiệp đúng thời điểm và đúng phác đồ.

“Với trường hợp của bé Minh, phác đồ được triển khai trong buồng oxy cao áp đơn, sử dụng 100% oxy y tế đạt tiêu chuẩn dược điển, được cung cấp từ hệ thống oxy hóa lỏng tinh khiết.

Môi trường buồng đơn giúp kiểm soát chặt chẽ nồng độ oxy, áp suất và thời gian phơi nhiễm, hạn chế pha loãng với không khí môi trường và đảm bảo độ ổn định của áp lực điều trị.

Để áp dụng được liều oxy chính xác cho bệnh nhi, tôi và ê-kip đã nghiên cứu rất nhiều, lựa chọn ứng dụng mức áp suất 3 PSI trong 45-60 phút/phiên, 5 phiên/tuần đồng thời tập phục hồi chức năng cho bé", BS Hào nhấn mạnh.

Bà và bé Minh điều trị tại buồng oxy cao áp đơn (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Trẻ đáp ứng điều trị tốt với những chuyển biến tích cực. Sau 10 ngày điều trị, trẻ bắt đầu xuất hiện phản xạ với âm thanh. Sau 4 buổi oxy cao áp (khoảng 14 ngày điều trị), trẻ có thể nâng đầu và một phần thân mình trong khoảng 3 phút.

Tới 7/1 (tức sau khoảng 1,5 tháng điều trị), bé Trần Quang Minh đã có thể ngồi vững, buông một tay phải khi ngồi; có thể đứng trong thời gian ngắn khi có trợ giúp; biết biểu đạt nhu cầu cá nhân như đói, khát, muốn đi vệ sinh, gọi người thân; bé nói được nhiều từ hơn.

Bé Minh được kỹ thuật viên hỗ trợ tập phục hồi chức năng (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Sau 2 tháng điều trị (21/1), bé đã có thể vịn đứng vững không cần trợ giúp; giao tiếp tốt, nói câu dài, mức độ gần tương đương trước tai nạn; có thể tự ngồi không cần trợ giúp và thị giác cải thiện, điều hướng mắt tốt hơn.

Tới ngày 27/2, tức sau 3 tháng điều trị, trẻ đã tự đi lại, giao tiếp tốt, mắt điều hướng tốt, phục hồi ngoạn mục cả về vận động lẫn trí tuệ.

Toàn bộ quá trình điều trị của Minh được BVĐK Hồng Ngọc tài trợ miễn phí.

BSCKI. Đinh Văn Hào chia sẻ thêm: “Đây không phải phép màu, mà là kết quả của y học dựa trên nghiên cứu, phác đồ khoa học và điều trị đúng thời điểm. Thực tế, y văn thế giới đã ghi nhận một số trường hợp thành công với oxy cao áp trong tổn thương não, nhưng ở bệnh nhi còn rất hạn chế.

Việc lựa chọn liều, áp suất và thời gian phải tính toán chặt chẽ. Khi kết hợp phục hồi chức năng bài bản trong ‘cửa sổ vàng’, cơ hội hồi phục có thể cải thiện đáng kể".

Gia đình bé Minh trò chuyện cùng BS. Đinh Văn Hào (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Cánh cửa mở ra hy vọng mới cho người sống thực vật

Trường hợp của bé Minh không chỉ mang ý nghĩa lâm sàng, mà còn cho thấy vai trò của điều trị phục hồi sớm và chủ động trong tổn thương não do thiếu oxy. Thay vì dừng lại ở chăm sóc duy trì, việc cá thể hóa phác đồ, kết hợp oxy cao áp và phục hồi chức năng đã tạo nên bước ngoặt.

Từ một bệnh nhi từng được tiên lượng khó qua khỏi, nay Trần Quang Minh đã có thể tự bước đi và cất tiếng gọi người thân.

Hành trình ấy không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn thắp lên thêm hy vọng cho nhiều bệnh nhân tổn thương não tại Việt Nam rằng, nếu còn cơ hội, y học sẽ không bỏ cuộc.