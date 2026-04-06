Một lần quan hệ không an toàn, chàng trai 20 tuổi gánh hậu quả

Ngày 6/4, BSCKI Dương Thị Thúy Quỳnh, Khoa Điều trị Bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết các bác sĩ vừa điều trị cho nam bệnh nhân bị bệnh giang mai sau lần quan hệ tình dục không an toàn.

Bệnh nhân đến viện khám với triệu chứng xuất hiện dát mảng trắng, sưng nề kèm tiết dịch mủ vùng quy đầu, kèm theo cảm giác đau rát nhẹ tại tổn thương.

Bệnh nhân cho biết, vùng quy đầu xuất hiện các vết trợt quanh da sau khoảng 2 tuần kể từ thời điểm quan hệ với bạn tình.

Bệnh nhân đã tự ngâm lá trầu không, tự bôi thuốc mua ở tiệm nhưng tổn thương dát đỏ, trợt lan rộng hơn.

Sau một tháng, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện dịch mủ ở tổn thương kèm ngứa rát nhẹ, dù không sốt, không tiểu buốt, tiểu rắt.

BSCKI Dương Thị Thúy Quỳnh cho biết bệnh nhân được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị giang mai, được điều trị bằng tiêm bắp sâu 2.400.000 đơn vị Benzathin penicillin, bôi kháng sinh tại chỗ.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân cải thiện: tổn thương dịch mủ sạch, hết chít hẹp vùng bao quy đầu, bệnh nhân đỡ ngứa rát, tổn thương khô, sạch hơn.

Hình ảnh vi khuẩn gây bệnh giang mai (Ảnh: Getty).

Theo BSCKI Dương Thị Thúy Quỳnh, giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục và có thể lây truyền qua đường máu, lây truyền từ mẹ sang con.

Bệnh có thể gây thương tổn ở da - niêm mạc và nhiều tổ chức, cơ quan của cơ thể, như cơ, xương khớp, tim mạch và thần kinh. Bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng như giang mai thần kinh, giang mai tim mạch, giang mai bẩm sinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 7 triệu ca mắc mới giang mai ở người trưởng thành.

Tại Việt Nam, bệnh giang mai chiếm khoảng 2-5% trong tổng số bệnh lây truyền qua đường tình dục.

TS.BS. Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cảnh báo quan hệ tình dục không an toàn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có bệnh giang mai.

Cả nam và nữ đều có nguy cơ mắc bệnh nếu không được bảo vệ. Vì đáp ứng miễn dịch đối với bệnh giang mai rất yếu nên người đã mắc bệnh, dù đã được điều trị khỏi, vẫn có thể tái nhiễm nếu tiếp tục quan hệ tình dục không an toàn.

Đáng lưu ý, giang mai có thể xuất hiện sau nhiều năm, thậm chí hàng chục năm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, gây ra những di chứng không hồi phục như gây viêm màng não, liệt dây thần kinh sọ, tăng áp lực nội sọ; viêm tủy sống gây liệt; viêm củng mạc, mống mắt, màng bồ đào, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người bệnh.

Còn với phụ nữ mắc giang mai khi mang thai, có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng với thai nhi và trẻ sơ sinh.

Để phòng ngừa nguy cơ lây truyền bệnh tình dục, bác sĩ khuyến cáo người dân thực hiện lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn.

Khi có quan hệ tình dục không an toàn, nên chủ động đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường, để được điều trị đúng, đủ theo phác đồ. Không được tự ý điều trị hoặc ngâm hoặc rửa bằng các loại lá, bôi các loại thuốc không rõ tác dụng, tránh làm bệnh nặng hơn.

Bác sĩ cũng khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm giang mai cho tất cả phụ nữ mang thai ngay từ lần khám thai đầu tiên nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.