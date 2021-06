Những con đường ngắn nhất dẫn đến xơ gan cổ trướng

Dân trí Xơ gan cổ trướng là giai đoạn cuối của bệnh xơ gan, ở giai đoạn này gan đã bị tổn thương nghiêm trọng khiến chức năng gan suy giảm nhanh chóng.

Xơ gan là bệnh lý về gan, là giai đoạn muộn của xơ hóa ở gan, xảy ra khi tổn thương gan ngày càng tiến triển khiến các mô sẹo được hình thành ngày càng nhiều. Điều này khiến gan hoạt động không bình thường. Những tổn thương do xơ gan thường không thể hồi phục.

Các tế bào mô xơ thay thế và tiêu diệt các tế bào gan khỏe mạnh khiến gan không thể thực hiện chức năng một cách bình thường, không thể đảm bảo hoạt động cho cơ thể…

Triệu chứng của xơ gan cổ trướng

Khi bệnh tiến triển tới giai đoạn này chức năng gan bị suy giảm nhanh chóng, cấu trúc gan bị xơ hóa từ 80 - 90% và không còn khả năng hồi phục, nguy cơ chuyển sang ung thư và có thể tử vong trong thời gian ngắn. Người bệnh có các biểu hiện rõ rệt như:

- Người mệt mỏi, chán ăn, giảm cân nhanh chóng.

- Chân mềm, phù, ấn vào có vết lõm sâu và đợi 1 - 2 phút mới trở lại bình thường.

- Bụng to do dịch cổ trướng ứ đọng, đi ngoài phân đen, rối loạn tiêu hóa. Bụng căng do dịch cổ trướng tích tụ lại, cổ trướng tái phát nhanh do chức năng gan suy giảm trong tổng hợp protein.

- Hiện tượng hoàng đản, lúc đầu vàng nhạt càng sau càng đậm hơn. Lúc đầu vàng ở niêm mạc sau đó lan ra toàn thân.

- Chứng não gan, người bệnh có thể bị hôn mê, lúc ngất lúc tỉnh do không lọc được amoniac.

- Có biểu hiện suy thận do chức năng thải độc không còn có tác dụng, sao mạch trên da, mô, niêm mạc

Nguyên nhân dẫn đến xơ gan cổ trướng

Những nguyên nhân phổ biến dẫn tới xơ gan cổ trướng phải kể tới như:

Do virus viêm gan mãn tính: Những người mắc viêm gan B, C nếu không được phát hiện sớm và có biện pháp điều trị kịp thời dẫn tới xơ gan, bệnh kéo dài chuyển sang giai đoạn cuối. Nhiều trường hợp xơ gan ở giai đoạn cuối có biến chứng cổ trướng - đây là biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn tới tử vong.

Nhiễm hóa chất độc hại: Khi cơ thể bị nhiễm các hóa chất độc hại như Asen, thạch tín… hoặc là bị tắc mật cũng là nguyên nhân gây ra xơ gan. Tuy nhiên, những trường hợp này ít gặp ở người mắc xơ gan. Người bệnh xơ gan do nhiễm hóa chất độc hại nếu chuyển sang cổ trướng bệnh tiến triển rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao.

Nghiện rượu: Những người nghiện rượu lâu ngày khiến chức năng gan dần suy giảm. Những người nghiện rượu thường không chú trọng tới việc theo dõi và điều trị bệnh khiến tình trạng càng nặng hơn. Ngoài ra, nếu không hạn chế uống rượu dẫn tới gan ngày càng tổn thương nặng nề, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe.

Minh Nhật

Tổng hợp