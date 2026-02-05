Nhồi máu não hiếm gặp khiến bé trai 10 tuổi liệt nửa người

Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã tiếp nhận bé trai N.H.G.P. (10 tuổi, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng nguy kịch.

Khai thác bệnh sử, chiều trước hôm nhập viện, bé than mệt, đau đầu gối trái sau khi đi chơi cầu lông. Cơn đau tăng dần theo thời gian, lan ra toàn cơ thể, kèm nôn ói nhiều, tê chân.

Trẻ hồi phục tốt sau can thiệp (Ảnh: BV).

Sáng ngày tiếp theo, bé có hiện tượng yếu tay chân, đi loạng choạng, không vững, khó nhấc tay chân, yếu nặng dần và gần như liệt một nửa người bên trái dù không có chấn thương trước đó. Ngay lập tức, gia đình đưa trẻ vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kiểm tra.

Tại đây, kết quả MRI não và cột sống cổ ghi nhận tổn thương nhồi máu cấp vùng hành não. Đồng thời, các bác sĩ phát hiện huyết khối gần như làm tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải, có nguy cơ gây tổn thương não nặng nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa và thống nhất chỉ định chụp mạch máu não (DSA) để đánh giá chính xác mức độ tắc mạch, từ đó quyết định phương án điều trị phù hợp.

Bệnh nhi sau đó được can thiệp nội mạch cấp cứu ngay lập tức. Các bác sĩ luồn ống thông qua động mạch đùi, tiếp cận đến động mạch đốt sống bị tắc, kết hợp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ và dụng cụ chuyên biệt để hút huyết khối ra ngoài, giúp tái thông mạch máu não.

Sau can thiệp, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, động mạch tái thông hoàn toàn, tưới máu não tốt. Bé được chuyển về khoa Hồi sức ngoại, chức năng vận động cũng hồi phục dần. Sau một tuần, bệnh nhi đã có thể vận động gần như bình thường.

Theo BSCK2 Trần Công Bảo Phụng, Phó trưởng khoa Nội Tim mạch, trước đây, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhồi máu não nặng, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng yếu, liệt, hôn mê, thậm chí nguy kịch.

Giờ đây, nhờ phương pháp can thiệp nội mạch, các bác sĩ đã có thể lấy huyết khối, tái thông tưới máu não, không để lại sẹo và cũng tránh di chứng cho trẻ bị nhồi máu.

Với trường hợp của bé P., nếu không được can thiệp kịp thời, não bé có thể không hồi phục, dẫn đến liệt nửa người trong suốt phần đời còn lại.

“Đây là ca đầu tiên của bệnh viện, cũng là một trường hợp hy hữu đến sớm, được điều trị kịp thời bằng phương pháp can thiệp nội mạch rất hiếm ở trẻ em", bác sĩ Phụng chia sẻ.

Ngoài ra, đối với các bệnh nhi, động mạch rất nhỏ, triệu chứng nhồi máu não cũng không đặc hiệu như người lớn nên thường phát hiện trễ, dẫn đến việc can thiệp khá khó khăn.

Qua trường hợp này, bác sĩ Phụng khuyến cáo, trẻ có bất kỳ triệu chứng thần kinh khởi phát đột ngột, nhất là xuất hiện các tình trạng đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật lần đầu, yếu liệt nửa người… cần ngay lập tức đưa đi cấp cứu để theo dõi và điều trị kịp thời.