Nha khoa Như Ngọc duy trì trực Tết, xử trí các ca răng miệng khẩn cấp

Viêm tủy cấp, răng khôn biến chứng, chấn thương do tai nạn, trẻ em sưng đau vì các răng viêm tủy hay chết tủy biến chứng… có thể xảy ra nhiều hơn trong những ngày Tết - khi chế độ ăn uống, sinh hoạt bị xáo trộn.

Nha khoa Như Ngọc vẫn sáng đèn trong dịp Tết (Ảnh: Nha khoa Như Ngọc).

Những ca bệnh “đến không hẹn” trong ngày Tết

Trong nhiều năm làm nghề, Nha khoa Như Ngọc từng tiếp nhận không ít ca bệnh vào đúng thời khắc tưởng như mọi thứ đã khép lại để chờ năm mới.

GS.TS Võ Trương Như Ngọc nói: “Đó là một nữ bệnh nhân lớn tuổi, đau răng dữ dội vì viêm tủy cấp, không ăn uống được, mệt lả người. Đó là một em nhỏ quấy khóc suốt đêm vì răng sâu biến chứng, cha mẹ lo lắng đưa con đi khám trong sáng mùng Một Tết. Có cả những bệnh nhân trẻ, do chủ quan tự mua thuốc giảm đau, đến khi thuốc không còn tác dụng thì tình trạng đã nặng hơn…

Những ca bệnh ấy không chỉ mang theo cơn đau thể chất, mà còn là nỗi lo tâm lý, lo phiền bác sĩ ngày Tết, lo không biết có phòng khám nào mở cửa hay không, lo ảnh hưởng đến không khí sum vầy của gia đình”.

Chính trong những khoảnh khắc đó, sự có mặt của đội ngũ y tế trực Tết không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là sự yên tâm cho bệnh nhân.

Nha khoa Như Ngọc sẵn sàng trực dịp Tết

Nha khoa Như Ngọc chủ động bố trí bác sĩ, điều dưỡng trực trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Đại diện cơ sở cho biết, đây không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh mà đó là triết lý hành nghề luôn mong muốn “Trao nụ cười hạnh phúc” cho mọi người.

So với trước đây, nha khoa hiện đại đã có nhiều thay đổi, giúp việc xử trí các tình huống khẩn cấp trong dịp Tết trở nên nhanh hơn, chính xác hơn và ít xâm lấn hơn.

GS.TS Võ Trương Như Ngọc chia sẻ từng tiếp nhận không ít ca bệnh vào đúng thời khắc tưởng như mọi thứ đã khép lại để chờ năm mới (Ảnh: Nha khoa Như Ngọc).

Các hệ thống chẩn đoán hình ảnh như CT conbeam, máy quét trong miệng như Itero Lumina Pro, công nghệ hỗ trợ điều trị cho phép bác sĩ xác định nhanh nguyên nhân đau răng, phát hiện các sâu răng mặt bên với ánh sáng cận hồng ngoại tích hợp trong máy quét Itero Lumina Pro mà không cần chụp phim XQ.

Bác sĩ có thể lập kế hoạch xử trí phù hợp, hạn chế can thiệp quá mức và từ đó giảm thời gian điều trị, giúp người bệnh sớm trở về với gia đình.

Trong những ngày Tết, khi nguồn lực y tế không dồi dào như ngày thường, việc ứng dụng công nghệ hợp lý chính là cách để bảo đảm an toàn cho cả người bệnh lẫn nhân viên y tế.

“Nhiều bác sĩ trẻ chia sẻ rằng, chính những ca trực Tết đầu tiên đã giúp họ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ trách nhiệm với cả quy chế và mỗi bệnh nhân”, GS.TS Võ Trương Như Ngọc chia sẻ.

GS.TS Võ Trương Như Ngọc khuyến cáo mọi người chủ động bảo vệ răng miệng dịp Tết (Ảnh: Nha khoa Như Ngọc).

Chăm sóc răng miệng để không phải gặp bác sĩ ngày Tết

Từ góc nhìn chuyên môn, GS.TS Võ Trương Như Ngọc đưa ra những khuyến cáo để mỗi người chủ động bảo vệ răng miệng, an tâm đón Tết.

Mỗi người nên chủ động khám răng định kỳ trước Tết, đặc biệt nếu có răng sâu, răng khôn, răng đang điều trị tạm cần kết thúc điều trị, duy trì thói quen vệ sinh răng miệng đầy đủ, hạn chế đồ ngọt, nước có gas, rượu bia quá mức, không tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài khi có triệu chứng bất thường.

GS.TS Võ Trương Như Ngọc chia sẻ: “Chăm sóc răng miệng tốt không chỉ giúp tránh những cơn đau không đáng có, mà còn góp phần giữ gìn chất lượng sống và niềm vui sum họp trong những ngày đầu năm. Được góp phần giữ gìn nụ cười khỏe mạnh cho cộng đồng, dù là trong ngày thường hay ngày Tết, chính là niềm hạnh phúc nghề nghiệp”.