Nha Khoa Kim và hành trình kiến tạo giá trị nụ cười cho cộng đồng

Mô hình "1 phòng khám - 3 chuyên sâu" và nỗ lực nâng cao chất lượng

Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe răng miệng, các kết quả đánh giá chất lượng do Sở Y tế TPHCM công bố đang trở thành nguồn tham khảo khách quan khi lựa chọn cơ sở nha khoa. Chính từ những tiêu chí đánh giá này cho thấy, việc duy trì mức chất lượng tốt một cách đồng đều trên toàn bộ chuỗi nhiều cơ sở là thách thức lớn về quản trị và kiểm soát chuyên môn.

Nha Khoa Kim trên bảng kết quả đánh giá chất lượng của Sở Y tế TPHCM.

Theo dữ liệu công bố từ Sở Y tế TPHCM, Nha Khoa Kim hiện có 14 cơ sở được đánh giá ở nhóm có mức điểm cao. Từ yêu cầu duy trì chất lượng đồng bộ, hệ thống lựa chọn định hướng phát triển theo mô hình “1 phòng khám - 3 chuyên sâu”, tập trung vào niềng răng, răng sứ và cấy ghép Implant.

Niềng răng: Quy trình chỉnh nha chuẩn xác qua dữ liệu số và AI

Niềng răng vốn là một cuộc đầu tư dài hạn cho nụ cười và sức khỏe, nhưng rào cản lớn nhất thường đến từ nỗi lo về một kết quả mơ hồ hay những sai lệch khớp cắn khó cứu vãn. Tại Nha Khoa Kim, sự mơ hồ đó được xóa bỏ khi bạn được trao đặc quyền "nhìn thấy tương lai" của nụ cười ngay từ buổi tư vấn đầu tiên.

Nhờ sự phối hợp giữa máy Scan 3D và X-quang CT Conebeam, hàng nghìn điểm dữ liệu về xương hàm, chân răng và mô mềm được thu thập chuẩn xác. Từ đây, bác sĩ sẽ sử dụng công nghệ AI để mô phỏng từng milimet dịch chuyển. Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến hành trình thay đổi nụ cười của chính mình trước khi bắt đầu, giúp bạn an tâm và chủ động phối hợp cùng bác sĩ để đạt được kết quả tốt.

Công nghệ AI mô phỏng kết quả sau khi niềng răng tại Nha Khoa Kim (Ảnh: Nha Khoa Kim).

Răng sứ: Đảm bảo chất lượng và độ bền từ Labo đạt chuẩn ISO 13485

Nếu niềng răng là việc sắp đặt cấu trúc, thì răng sứ chính là nghệ thuật hoàn thiện vẻ đẹp tinh tế. Nha Khoa Kim mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ với phôi sứ được nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Áo với chứng nhận FDA, CE an toàn cho sức khỏe răng miệng. Sự tinh xảo của những người thợ lành nghề kết hợp cùng công nghệ CAD/CAM 3D tại Labo nội bộ chuẩn ISO 13485 giúp tạo ra những chiếc răng sứ khít sát, loại bỏ khe hở gây dắt thức ăn và sâu răng tái phát.

Với quy trình vô trùng 8 bước một chiều, nụ cười của bạn không chỉ đẹp rạng ngời mà còn được bảo vệ trong một môi trường y khoa an toàn.

Nhà máy Labo nội bộ quy mô 2.000m2 giúp Nha Khoa Kim kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sứ (Ảnh: Nha Khoa Kim).

Implant: Cấy ghép với linh kiện đồng bộ

Khi mất răng làm thay đổi cấu trúc gương mặt, cấy ghép Implant chính là giải pháp hiệu quả để lấy lại sự tự tin. Nha Khoa Kim đã nâng tầm kỹ thuật này thành một thủ thuật nhẹ nhàng và chính xác nhờ những công nghệ tiên phong.

Không còn là những ca phẫu thuật phức tạp gây lo âu, kỹ thuật Implant tại đây được tối ưu bởi Robot định vị X-guide - hoạt động như một GPS dẫn đường theo thời gian thực. Kết hợp cùng máng định vị 3D cá nhân hóa, bác sĩ có thể xác định vị trí đặt trụ chính xác đến từng điểm nhỏ, giúp quá trình thực hiện chỉ mất 10 phút, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian lành thương.

Cấy ghép implant là phương pháp phục hồi răng an toàn, hiệu quả hiện nay (Ảnh: Nha Khoa Kim).

Tuy nhiên, một ca Implant chỉ thực sự bền vững khi có sự hiện diện của khớp nối Abutment đồng bộ. Đóng vai trò là “cầu nối” chịu lực then chốt, linh kiện này còn là hàng rào ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào vùng cấy ghép. Thực tế, việc sử dụng Abutment không chính hãng chính là nguy cơ số một dẫn đến lỏng vít và viêm quanh Implant. Tại Nha Khoa Kim, Abutment được thiết kế đồng bộ với từng dòng trụ để đảm bảo độ kín khít và duy trì tuổi thọ bền vững.

Các thành viên Harvard Business School đến từ Mỹ, Úc, Pháp, Colombia, Brazil, Bulgaria cùng với các thành viên Nha Khoa Kim trong sự kiện gặp gỡ và ký kết hợp tác (Ảnh: Nha Khoa Kim).

Song song với định hướng chuyên môn, Nha Khoa Kim còn từng bước củng cố nền tảng phát triển thông qua sự đồng hành của các tổ chức và đối tác quốc tế: đầu tư chiến lược từ Quỹ Temasek, đối tác chuyên môn toàn cầu với Đại học Harvard và giải “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh”.