Người phụ nữ U60 cải thiện sức khỏe nhờ yoga, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng

Thoát bệnh thoát vị đĩa đệm bằng yoga, dù được bác sĩ chỉ định mổ

Từng trải qua 4 lần phẫu thuật vì hạt xơ dây thanh quản (hay còn gọi là u xơ thanh quản) với hai lần mổ vào năm 2000 và 2014, u tuyến giáp phải 2 lần mổ vào năm 2003, bà Ngô Thị Mai Hương (SN 1966, Phú Thọ) chưa từng nghĩ bản thân đối mặt với ca mổ lần thứ 5 trong đời khi bác sĩ chẩn đoán bà bị thoát vị đĩa đệm rất nặng cần mổ.

Bà Ngô Lan Hương (Ảnh: NVCC).

"Điều tôi lo lắng nhất lúc đó là sức khỏe của mình liệu có đủ cho lần mổ thứ 5, bởi sau những lần bạo bệnh trước đó, đi cùng cơn đau nhức xương khớp mấy năm qua đã khiến sức khỏe và chất lượng sống của tôi giảm nhiều", bà Hương chia sẻ.

Thế nhưng, hơn 9 năm trước, trong một lần thăm bạn ở TP Việt Trì, Phú Thọ, khi kể về tình trạng sức khỏe của mình, nhất là chứng thoái vị đĩa đệm gây đau nhức cơ thể ngày đêm, bà đã được bạn yêu cầu cùng tập yoga để giảm đau nhức xương khớp.

Kể từ đó, bà đi về đều đặn suốt 3 năm để tập yoga cùng những người bạn hưu trí tại một câu lạc bộ trong TP Việt Trì.

Bà Hương theo lời khuyên của bạn tập yoga để giảm đau nhức xương khớp (Ảnh: NVCC).

Những ngày đầu chưa quen với yoga, chứng đau nhức xương khớp của bà trầm trọng hơn. Tuy nhiên, khi được huấn luyện viên hướng dẫn cách phối hợp giữa hít thở cùng động tác cơ bản nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhiều ngày sau, bà quen dần.

Yoga không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, kết nối hội bạn hưu trí mà còn kết nối nội tâm con người với thế giới bên ngoài, mang đến sự thư thái trong tâm trí.

Yoga giúp bà Hương dẻo dai, linh hoạt và uyển chuyển hơn dù đã gần 60 tuổi (Ảnh: NVCC).

"Tôi bắt đầu cảm nhận được sức hấp dẫn của bộ môn yoga. Từ một người không dám vận động mạnh vì bệnh cột sống, ám ảnh nặng nề suốt bao năm, không lâu sau, tôi đã có thể tập tư thế khó hơn", bà nói.

Theo bà Hương, nhờ yoga, cơ thể trở nên dẻo dai và uyển chuyển hơn, làm việc gì cũng linh hoạt và nhẹ nhàng nhanh gọn dù đã gần 60 tuổi.

"Điều kỳ diệu hơn là sau hơn 1 năm tập yoga, tôi đã đỡ đau thắt lưng. Cứ thế duy trì mỗi ngày trong 3 năm, bệnh thoái vị đĩa đệm cải thiện hẳn, hết đau nhức xương khớp, không cần phải lên bàn mổ lần thứ 5 nữa mà còn có thêm sức khỏe để chống lại các căn bệnh có nguy cơ tái phát", bà Hương nói.

Trở thành huấn luyện viên, truyền cảm hứng tập yoga tại khu phố

Câu chuyện vượt qua bệnh tật cùng việc tập luyện yoga của bà Hương được nhiều người trong hội hưu trí ở khu phố 5, xã Chu Hóa, TP Việt Trì, Phú Thọ (nơi thường trú của bà Hương) biết đến.

Đại diện câu lạc bộ Vui vẻ cho biết, vì trong hội có nhiều người cao tuổi cũng mất ngủ, ngủ không ngon, rối loạn tiền đình, huyết áp, tiểu đường… và nhìn thấy những tác dụng tuyệt vời của yoga với sức khỏe của bà Hương, nhiều người ở khu phố mời bà Hương hướng dẫn tập yoga cho câu lạc bộ.

Bà trở thành HLV yoga của CLB Vui Vẻ, TP Việt Trì, Phú Thọ (Ảnh: NVCC).

Cũng từ đó, hành trình làm huấn luyện viên và truyền cảm hứng của bà Hương với bộ môn yoga đến nay đã gần 4 năm. Đó cũng là khoảng thời gian câu lạc bộ Vui vẻ khu phố 5 xã Chu Hóa chuyển từ tập dân vũ sang tập yoga.

Đại diện câu lạc bộ Vui vẻ cho biết, câu lạc bộ gồm 35 thành viên, chủ yếu là các cô bác đã về hưu, cô lớn nhất đã 80 tuổi, cũng gắn bó với hội từ nhiều năm qua. Mỗi ngày câu lạc bộ đều duy trì tập 2 buổi sáng tối, mỗi lần 2 tiếng tại Nhà Văn hóa Khu phố 5, xã Chu Hóa.

"Từ ngày có bà Hương về, các cô bác trong hội được sửa tư thế, hướng dẫn bài tập yoga nâng cao. Vì vậy, việc tập luyện nhanh có hiệu quả hơn, chúng tôi cảm thấy sức khỏe cải thiện nhiều, ngủ ngon, người ít bệnh vặt, xương khớp cũng linh hoạt và không còn đau nhức thường xuyên", đại diện câu lạc bộ Vui vẻ chia sẻ thêm.

Câu lạc bộ là nơi truyền cảm hứng cho nhiều người cùng tham gia tập luyện yoga tại địa phương (Ảnh: NVCC).

Đại diện câu lạc bộ Vui vẻ cho hay, bà Hương còn truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người hơn biết đến lợi ích mà yoga mang lại. Nhờ vậy nhiều con cháu trong nhà cũng theo ông bà đến câu lạc bộ tập luyện.

"Khi có niềm tin, có đam mê…, yoga trở thành một phép màu với những ai kiên trì và tập luyện đúng cách. Qua câu chuyện này, tôi muốn mang đến một thông điệp với tất cả mọi người: đến với yoga không bao giờ là muộn, bạn có thể tập yoga từ bây giờ và mọi lúc mọi nơi để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần", bà Hương nhấn mạnh.

Bà Hương cùng học viên tại câu lạc bộ đều hào hứng chờ đợi ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức (Ảnh: NVCC).

Bà Hương cũng vận động nhiều thành viên trong câu lạc bộ yoga Vui vẻ tham gia các hoạt động truyền cảm hứng tập yoga đến với nhiều người, trong đó có ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức, với tên gọi "F5 Yourself with Yoga 2023" diễn ra vào ngày 12/8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ngày hội có nhiều điểm mà bà rất yêu thích, nhất là yoga ngoài trời rất thú vị, bổ ích và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. "Tham gia ngày hội, tôi có thể thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên ngày thu Hà Nội và tiếp nhận nguồn năng lượng tươi mới khi được gắn kết, giao lưu với nhiều đồng môn yêu thích yoga tại đây", bà Hương nói.

Bà Hương tập yoga cùng bạn Ảnh: NVCC).

Điểm nhấn của ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức là màn đồng diễn yoga của 5.000 người, xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất Việt Nam". Chương trình quy mô lớn, lần đầu tổ chức tại Hà Nội, diễn ra lúc 5h30 ngày 12/8/2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Góp mặt trong "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất", bạn không chỉ hiện diện ở sự kiện ý nghĩa, mà còn nhận nhiều quyền lợi như huy chương kỷ niệm "may đo" theo tên riêng và số thứ tự người đăng ký; giấy chứng nhận tham gia sự kiện góp phần tạo nên kỷ lục "Màn trình diễn Yoga đông nhất Việt Nam", bộ kit gồm thảm tập và áo…