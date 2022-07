Người phụ nữ trở dạ sinh con bên Quốc lộ 1A trong đêm

Ngày 6/7, thông tin từ Công an xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, khoảng hơn 22h ngày 5/7, vợ chồng một sản phụ trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương đang di chuyển trên đường thì bất ngờ người vợ trở dạ.

Sản phụ sinh con bên đường đã được lực lượng công an và cán bộ y tế xã Quảng Bình hỗ trợ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Do sản phụ lên cơn đau, không thể tiếp tục đi nên đã được chồng dừng xe cho xuống vệ đường. Thời điểm này, một số người dân cũng đã đến để hỗ trợ đồng thời báo lên Công an xã Quảng Bình. Lực lượng của Công an xã Quảng Bình và nhân viên Trạm y tế xã đã đến để hỗ trợ.

Khi lực lượng công an và cán bộ y tế đến, sản phụ này đã được chồng và người dân đỡ đẻ thành công. Nhân viên y tế xã Quảng Bình đã cắt rốn, vệ sinh cho cháu bé và tổ chức đưa mẹ con cháu bé vào bệnh viện tiếp tục chăm sóc sức khỏe.

Hiện sức khỏe mẹ con cháu bé đã bình thường.