Người phụ nữ mang thai từ tinh trùng đông lạnh gần 20 năm của chồng quá cố

Sau nhiều năm trải qua nỗi đau mất chồng cùng nhiều lần sảy thai, Laura Orrico (49 tuổi, người Mỹ) cuối cùng cũng thành công mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai nhi đã 5 tháng tuổi, được thụ tinh từ tinh trùng đông lạnh gần 20 năm của người chồng quá cố của cô, anh Ryan Cosgrove.

Laura Orrico bên cạnh ảnh của người chồng quá cố (Ảnh: NY Post).

Trước đó, Orrico từng trải qua 5 lần sảy thai. Lần cuối cùng xảy ra ngay vào khoảng thời gian tang lễ của chồng, cách đây khoảng 10 năm.

Năm 2007, chồng cô, Ryan Cosgrove, được chẩn đoán mắc ung thư não. Trước khi bắt đầu hóa trị, cặp đôi đã theo lời khuyên của bác sĩ làm thủ tục đông lạnh tinh trùng.

"Ryan và tôi đã gặp luật sư và ký một văn bản pháp lý quy định những việc có thể làm với tinh trùng đông lạnh... Điều đó có ý nghĩa với tôi hơn tất cả", Orrico chia sẻ.

Sau 8 năm chiến đấu với bệnh tật, Ryan qua đời. Trong khoảng thời gian ấy, cặp đôi từng nhiều lần thử làm thụ tinh ống nghiệm nhưng thất bại. Mặc dù vậy, Orrico chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được làm mẹ.

"Sau khi Ryan mất, tôi cứ nghĩ mình sẽ tái hôn và bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời. Mặc dù đã có vài mối quan hệ lâu dài và luôn bày tỏ mong muốn có con, tôi vẫn chưa thể làm mẹ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều đó một mình, nhưng đến thời điểm này tôi không còn lựa chọn nào khác và tôi thực sự muốn bắt đầu một gia đình", cô chia sẻ.

Đến năm nay, Orrico quyết định làm thụ tinh ống nghiệm từ tinh trùng đã được lưu trữ gần hai thập kỷ của người chồng quá cố. Hiện, cô sống cùng người mẹ đang mắc đa xơ cứng kèm Parkinson tại bang Chicago và bà hoàn toàn ủng hộ quyết định làm mẹ đơn thân của con gái.

Do tuổi tác, Orrico được xếp vào nhóm mang thai nguy cơ cao và đang được theo dõi sát sao bởi đội ngũ bác sĩ y học bào thai. Cô đã làm nhiều xét nghiệm kỹ lưỡng trước khi tiến hành IVF.

Tháng 6 năm nay, Orrico vỡ òa khi được thông báo cô đã thành công mang thai khi bước sang tuổi 49. Theo Tiến sĩ Barry Witt, một chuyên gia nội tiết sinh sản, việc mang thai ở độ tuổi gần 50 rất khó khăn do chất lượng và số lượng trứng giảm mạnh. Điều này đặc biệt khó khăn khi Orrico còn có tiền sử sảy thai nhiều lần.

"Tôi rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng hóa ra mọi thứ tốt hơn tôi nghĩ. Các bác sĩ cũng hy vọng mọi thứ sẽ luôn ổn", cô kể.

Thông qua hành trình của mình, Laura Orrico hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những cặp vợ chồng đang gặp khó khăn về vấn đề tìm con, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trữ đông tinh trùng và trứng kịp thời khi đối mặt với các vấn đề sức khỏe.

Ở tam cá nguyệt thứ hai, người mẹ này đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi.

"Tôi háo hức mong con gái ra đời từng ngày để kể cho con nghe về hành trình của mình cũng như về cha của bé. Con tôi sẽ biết có một người cha trên thiên đường luôn yêu thương con bé", cô chia sẻ.