Người đàn ông quyết dùng "hàng" giả vì sợ người yêu chê dị dạng

Dân trí Người đàn ông gần 50 tuổi cầu cứu bác sĩ đặt tinh hoàn giả vì sợ bạn gái mới chê mình bị dị dạng bộ phận sinh dục. Trước đó, do bị viêm tinh hoàn, tinh hoàn phải của anh bị teo lại chỉ bằng hạt lạc.

BS Hạ Hồng Cường, khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, theo lời kể của bệnh nhân, 8 năm trước anh bị viêm tinh hoàn. Sau khi điều trị hết viêm thì tinh hoàn phải bị teo dần và sau đó chỉ còn nhỏ bằng hạt lạc. Khi đó vì thấy không ảnh hưởng gì đến cuộc sống nên anh cũng không lo lắng nhiều.

Cách đây 2 năm, vợ chồng anh ly hôn. Hiện tại, anh có bạn gái mới và mong muốn kết hôn. Tuy nhiên, vì bạn gái còn trẻ khoảng 25 tuổi, xinh xắn và chưa có gia đình nên anh thấy rất mặc cảm tự ti về chuyện bộ phận sinh dục của mình không hoàn thiện, sợ người yêu chê mình dị dạng sinh dục.

Bệnh nhân được đặt tinh hoàn giả ở bên tinh hoàn phải đã bị teo nhỏ (Ảnh: BVCC).

Vì thế, anh đến gặp bác sĩ với mong muốn đặt một tinh hoàn giả để trở nên hoàn thiện hơn. Kết quả siêu âm cho thấy tinh hoàn phải của bệnh nhân bị teo nhỏ, tinh hoàn trái có kích thước 48x33x17 mm, ngoài ra không thấy bất thường khác ở vùng bìu.

Theo BS Cường tinh hoàn giả là một bộ phận giả hình trứng được đặt vào khoang bìu, để thay thế cơ học cho tinh hoàn không có trước đó. Có rất nhiều vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo tinh hoàn giả, nhưng hiện nay đa phần tinh hoàn giả được làm bằng silicon hoặc túi nước muối (do tạo được cảm giác tự nhiên hơn).

Đặt tinh hoàn giả thường được chỉ định cho nam giới sinh ra đã không có tinh hoàn, đã cắt một hoặc hai bên tinh hoàn do bệnh lý (chấn thương, hoại tử tinh hoàn, ung thư), teo tinh hoàn bệnh lý (quai bị). Khiếm khuyết về hình thể này thường khiến nam giới cảm giác mất đi nửa bản lĩnh đàn ông, dẫn đến mặc cảm tự ti đặc biệt trong đời sống tình dục.

Biện pháp này chống chỉ định với những trường hợp có các nhiễm trùng đường tiết niệu sinh dục, hoặc vùng bẹn bìu chưa được điều trị triệt để, các khối bất thường vùng sinh dục.

Tinh hoàn giả giúp cải thiện thẩm mỹ, từ đó giúp bệnh nhân trở nên tự tin, xoa dịu tâm lý lo lắng sợ hãi về tình trạng khiếm khuyết cơ thể của mình. Tuy nhiên, tinh hoàn giả không thay thế được chức năng sinh học của tinh hoàn. Vì vậy, nam giới cần tầm soát chức năng sản xuất testosterone và sản xuất tinh dịch của bệnh nhân để có kế hoạch theo dõi và điều trị cho phù hợp, BS Cường cho biết.

Đặt tinh hoàn nhân tạo không phải là một kỹ thuật khó, vết sẹo được che mờ gần như không thấy, thời gian mổ chỉ khoảng 15-20 phút. Bệnh nhân có thể ra viện sau can thiệp 1-2 ngày, chi phí rẻ hơn nhiều. Kỹ thuật đơn giản này nhưng nhiều khi có thể giúp cánh mày râu tìm lại sự tự tin, thậm chí là thay đổi cả cuộc đời.

Thời điểm phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo thường được tiến hành sau phẫu thuật cắt tinh hoàn do xoắn thừng tinh, do ung thư 6 tháng; các trường hợp cắt tinh hoàn điều trị ung thư tuyến tiền liệt hoặc tinh hoàn teo do ẩn tinh hoàn có thể đặt cùng lúc mổ cắt tinh hoàn.

Hà An