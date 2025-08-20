Người đàn ông phải cắt 4/5 dạ dày vì ung thư

Ông Lê Văn Nghiên, Hà Nội, thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đau bụng dữ dội, đặc biệt là vùng thượng vị. Qua nội soi tiêu hóa, bác sĩ phát hiện tại vị trí nối giữa hang vị và thân vị dạ dày có ổ loét lớn đường kính 2cm, đáy phủ giả mạc trắng và cặn máu đông, bờ phù nề gây biến dạng, hẹp hang vị, nghi ngờ ung thư.

Kết quả chụp CT và sinh thiết sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa, đồng thời có hạch to vùng thượng vị. Ông Nghiên được chỉ định phẫu thuật cắt bán phần dạ dày, nạo vét hạch điều trị ung thư.

Chụp CT cho hình ảnh viêm phúc mạc do thủng dạ dày và hạch (Ảnh: BVCC).

Với mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, trước phẫu thuật, bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa Nội Tiêu hóa, Ngoại tiêu hóa, Gây mê Hồi sức, Ung bướu, Dinh dưỡng… và đánh giá toàn diện chức năng tim phổi, đảm bảo toàn tình trạng ổn định, đáp ứng tốt các điều kiện gây mê hồi sức.

“Do bệnh nhân tuổi cao, thể trạng kém, tất cả các điều kiện phẫu thuật cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời phải đánh giá chính xác khả năng di căn để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh”, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho ông Nghiên chia sẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng và ê-kíp đã tiến hành cắt 4/5 dạ dày, đồng thời nạo vét 15 hạch gửi sinh thiết. Kết quả cho thấy khối u ở giai đoạn T1, mới xâm lấn lớp dưới niêm mạc, chưa di căn, và đã được loại bỏ trong phẫu thuật.

Phẫu thuật cắt 4/5 dạ dày và nạo vét hạch (Ảnh: BVCC).

Do được chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân ít đau, hồi phục nhanh sau phẫu thuật. Chỉ 3 ngày hậu phẫu, ông Nghiên có thể ăn cháo, tập đi lại và sinh hoạt nhẹ nhàng.

"Khi biết được Phó giáo sư Hùng trực tiếp mổ, gia đình tôi yên tâm và tin tưởng tuyệt đối. May mắn là tôi hồi phục đúng như những gì bác sĩ nhận định ban đầu, gia đình rất cảm ơn bác sĩ", ông Nghiên chia sẻ sau phẫu thuật.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, có khoảng 5-10% trường hợp viêm loét dạ dày thực chất là ung thư tiềm ẩn. Tuy nhiên, các dấu hiệu ban đầu như đau bụng vùng trên rốn, đầy hơi, buồn nôn, khó tiêu… rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý dạ dày thông thường, khiến nhiều người chủ quan và chậm trễ trong việc thăm khám. Do đó, khi xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào ở đường tiêu hóa, mọi người cần đi kiểm tra càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

"Nội soi tiêu hóa là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa. Ngoài ra, nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi tổn thương nằm ở lớp nông dưới niêm mạc, bệnh nhân có thể được điều trị triệt để bằng phương pháp nội soi mà không cần phẫu thuật", bác sĩ Hùng nhận định.

Người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời (Ảnh: BVCC).

Ngoài ra, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng cũng nhấn mạnh, thói quen sử dụng rượu bia kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ viêm loét và ung thư dạ dày, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến gan, mật, tụy. Vì vậy, việc hạn chế đồ uống có cồn và duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều cần thiết để bảo vệ hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe tổng thể.

Với mục tiêu giúp đông đảo người dân được kiểm tra sức khỏe toàn diện và phát hiện ung thư ngay từ giai đoạn sớm, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc triển khai chương trình ưu đãi tới 25% dịch vụ tầm soát ung thư từ ngày 15/8 đến 15/9.

Trong thời gian này, khách hàng lựa chọn tầm soát ung thư tại cơ sở 55 Yên Ninh sẽ được giảm trực tiếp 25%. Tầm soát sớm là giải pháp tối ưu giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe, kịp thời điều chỉnh lối sống và can thiệp y tế khi cần thiết.

Thông tin chi tiết, liên hệ hotline BVĐK Hồng Ngọc: 093 223 2016 - 088 645 3416.