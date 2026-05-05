Ngừng tim hơn 30 phút, bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục

Ngày 5/5, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị phối hợp với Trạm Y tế xã Tiên Đồng cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 4/5, Trạm Y tế xã Tiên Đồng nhận được tin báo khẩn về trường hợp bệnh nhân T.T.H. (trú tại bản Chiềng, xã Tiên Đồng) có biểu hiện đột quỵ tại nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trạm y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Tân Kỳ cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn (Ảnh: T. Kỳ).

Tại thời điểm tiếp cận, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh, tiểu tiện không tự chủ, huyết áp tăng cao 220/140 mmHg, mạch 100 lần/phút. Các nhân viên y tế đã sơ cấp cứu ban đầu, kiểm soát đường thở, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, gọi xe cứu thương chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ.

Tuy nhiên, khi được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, mất ý thức, ngừng tuần hoàn, không bắt được mạch, không đo được huyết áp, cơ thể tím tái.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tuần hoàn ngoại viện, nghi do đột quỵ não trên nền tăng huyết áp cấp tính. Ngay lập tức, ê-kíp trực đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn - hô hấp.

Sau hơn 30 phút nỗ lực liên tục, bệnh nhân đã có mạch trở lại, sắc mặt dần hồng hào, các chỉ số sinh tồn dần cải thiện. Khi tình trạng tạm ổn định, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo đại diện Trung tâm Y tế Tân Kỳ, đây là một trong những trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện được cứu sống thành công, cho thấy hiệu quả phối hợp giữa tuyến y tế cơ sở và tuyến trên, đồng thời khẳng định năng lực cấp cứu hồi sức tích cực của đơn vị.

Các bác sĩ khuyến cáo, đột quỵ có thể xảy ra đột ngột, tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng, nói khó, yếu liệt nửa người, hôn mê, người dân cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không tự ý sơ cứu tại nhà để tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu sống người bệnh.