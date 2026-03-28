Ngưng tim 3 lần, người đàn ông 33 tuổi được cứu sống ngoạn mục

Ngày 27/3, khi đang sinh hoạt như thường ngày, anh T.V.N. (33 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, trú tại tỉnh Cà Mau) phát hiện cơn đau ngực dữ dội lan lên cánh tay bất thường.

Anh N. nghỉ ngơi, dùng thuốc nhưng tình trạng không thuyên giảm. Ngay sau đó, anh được người nhà nhanh chóng đưa vào một bệnh viện tư ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Bệnh nhân được chỉ định thực hiện các cận lâm sàng, qua điện tâm đồ (ECG), bác sĩ phát hiện đoạn ST chênh lên, dấu hiệu của nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp.

Kết quả chụp mạch máu xóa nền DSA cho thấy nhánh động mạch vành phải của bệnh nhân bị tắc nghẽn hoàn toàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

“Lúc này động mạch vành đã bị tắc nghẽn hoàn toàn, máu không thể lưu thông để nuôi dưỡng tim và cơ thể. Nếu không được xử trí kịp thời, mạng sống của người bệnh sẽ bị đe dọa”, bệnh viện thông tin.

Thời điểm này, trái tim của anh N. cũng ngừng đập. Ê-kíp của bệnh viện nhanh chóng sốc điện chuyển nhịp cho bệnh nhân sau 3 lần ngưng tim.

Sau hơn một giờ bác sĩ thực hiện các khâu can thiệp chuyên môn, đoạn mạch vành phải bị tắc nghẽn được xử trí, cùng với đặt stent, kịp thời khai thông dòng máu nuôi tim cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân được chăm sóc và theo dõi sát tại Khoa Cấp cứu, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKI Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu, Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp của bệnh viện, cho biết đây là trường hợp hy hữu với một bệnh nhân trẻ nhưng đã trải qua 3 lần ngưng tim.

Bác sĩ khuyến cáo, người trẻ cần khám sức khỏe định kỳ và không nên chủ quan trước các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp hay mỡ máu cao. Khi xuất hiện dấu hiệu đau thắt ngực, mệt lả hoặc vã mồ hôi bất thường, người dân hãy đến ngay cơ sở y tế để được xử trí trong thời gian vàng, tránh các biến chứng không mong muốn.