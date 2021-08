Ngừng hút thuốc sau 10 năm giảm hàng loạt nguy cơ ung thư

Dân trí Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nếu bạn ngừng hút thuốc, sau 10 năm, nguy cơ tử vong do ung thư phổi chỉ bằng một nửa so với người hút thuốc. Ngoài ra, giảm nguy cơ ung thư khoang miệng, vòm họng...

Có nhiều tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư phổi, tuy nhiên khoảng 90% bệnh nhân là do hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc (hút thuốc lá bị động) trong thời gian dài. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 lần người không hút thuốc. Nếu hút 20 điếu thuốc lá/ngày, nguy cơ mắc ung thư phổi gấp 26 lần người không hút. Trong các nguyên nhân này, tác nhân thuốc là nguy hiểm nhất. Đặc biệt với ung thư tế bào nhỏ do thuốc lá rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao, chỉ khoảng 6% sống được 5 năm, do bệnh thường phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, cơ hội sống sót thấp. Do dấu hiệu ung thư phổi rất khó phát hiện sớm do dấu hiệu khởi phát nghèo nàn, chụp Xquang thường không phát hiện được khối u kích cỡ nhỏ. Ung thư phổi diễn biến rất âm thầm, chỉ có triệu chứng ở giai đoạn muộn. Chụp Xquang thông thường không thể phát hiện sớm tổn thương và đến nay cũng chưa có phương pháp nào phát hiện được sớm bệnh thực sự có hiệu quả. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng hút thuốc? Hãy xem bảng dưới đây để biết được lợi ích to lớn của việc dừng hút thuốc: Hồng Hải