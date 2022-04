Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hội chợ VITM Hà Nội 2022 đã chính thức quay trở lại và là bước ghi dấu ấn đầu tiên cho giai đoạn mới của ngành du lịch Việt Nam. Năm nay, Hội chợ VITM Hà Nội lấy chủ đề "Bình thường mới - Cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam" nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 52 tỉnh thành trên cả nước và từ 6 quốc gia và vũng lãnh thổ (bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ). Tại sự kiện có khoảng 320 gian hàng và gần 2,500 doanh nghiệp du lịch đến tham quan và làm việc tại sự kiện.

Là một trong những gian hàng xuất hiện tại Hội chợ VITM Hà Nội 2022, Ngũ Phúc Đường đã lựa chọn sản phẩm TPBVSK Victory và Lumedi-V như một giải pháp an toàn cho các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, tiếp nối Hành trình "Đồng hành cùng du lịch an toàn 2022" mà Ngũ Phúc Đường hướng đến nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch mở cửa trở lại. Gian hàng mở cửa tự do đón khách từ 8h đến 18h trong các ngày từ ngày 31/3 đến ngày 3/4.

Gian hàng Ngũ Phúc Đường xuất hiện tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2022.

Đến với gian hàng của Ngũ Phúc Đường, khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm gian hàng mang phong cách cổ truyền nhưng được tinh lọc để bắt kịp xu hướng đương đại. Từ chiếc kệ tủ, những chi tiết pha mây, cót, gỗ tự nhiên cho đến cách bài trí sản phẩm… đều nhằm mang cảm giác gần gũi, thân thuộc tựa như bước vào căn nhà ký ước của mỗi người Việt. Ngoài ra, trong suốt quá trình tham quan gian hàng của Ngũ Phúc Đường, du khách còn được lắng nghe những chia sẻ về vấn đề sức khỏe, từ đó tìm ra liệu trình chăm sóc phù hợp nhất, chuẩn bị tốt cho các hoạt động du lịch sắp tới.

Một góc trưng bày sản phẩm của gian hàng Ngũ Phúc Đường tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 20022.

Tham dự VITM 2022, Ông Đoàn Hiếu Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Ngũ Phúc Đường chia sẻ: "Xuất hiện trong khuôn khổ của Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2022, Ngũ Phúc Đường đã lựa chọn sản phẩm Lumedi-V và Vitory như một giải pháp an toàn cho các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Qua đó, Ngũ Phúc Đường mong muốn chung tay cùng các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách, góp phần kích cầu du lịch thành công, giúp phục hồi và phát triển du lịch của cả nước sau đại dịch."

TPBVSK Lumedi-V là sự kết hợp gần 20 loại dược liệu Việt Nam như Tô tử, Bạch giới tử, La bặc tử, Trần bì,…, được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại của Nhà máy Dược Nasaki đạt chuẩn GMP về sản xuất Thực phẩm chức năng. Lumedi-V có công dụng hỗ trợ thanh phế, giảm đờm, giảm ho; hỗ trợ giảm triệu chứng do viêm phế quản, viêm phổi; hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp.

Lumedi-V hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp.

Cùng với đó, TPBVSK Victory của Ngũ Phúc Đường là thành tựu kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ sản xuất hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP giúp: Hỗ trợ thanh nhiệt; hỗ trợ bổ sung hoạt chất từ thảo mộc; hỗ trợ tăng cường thể lực, sức bền; hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau hoạt động thể lực. Đặc biệt, mỗi dược liệu có một quy trình xử lý tách biệt để làm thành dạng hỗn dịch có hàm lượng tinh chất cao.

Victory giải pháp an toàn cho các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Ngũ Phúc Đường là một thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại thị trường Việt Nam. Mang đậm bản sắc y học cổ truyền phương Đông, Ngũ Phúc Đường chủ trương giữ vững nguyên lý hỗ trợ việc trị bệnh tận gốc và bồi bổ toàn diện để đạt tới độ cân bằng lý tưởng cho cơ thể con người.

Các sản phẩm của Ngũ Phúc Đường dựa trên hệ thống những bài thuốc cổ phương đã được lâm sàng bằng lịch sử y học dân tộc hàng trăm năm. Vì thế, các sản phẩm này đảm bảo 100% nguyên liệu hoàn toàn thiên nhiên, giữ được nguyên vẹn tinh chất dược liệu, tác động sâu và lành tính cho người sử dụng.