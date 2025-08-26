Nghiên cứu mới: Trẻ em xem điện thoại càng nhiều, nguy cơ bệnh tim càng cao

Trong kỷ nguyên số hóa, màn hình điện thoại, máy tính và ti vi đã trở thành "bạn đồng hành" không thể thiếu của trẻ em và thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã chỉ ra, thời gian sử dụng màn hình kéo dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim mạch chuyển hóa ở người trẻ, thậm chí ở độ tuổi rất nhỏ.

Sử dụng điện thoại nhiều trong thời gian dài có thể kéo theo một số nguy cơ gây bệnh tim mạch ở trẻ nhỏ (Ảnh minh họa: Unsplash).

Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án COPSAC (Nghiên cứu Tương lai Copenhagen về hen suyễn ở trẻ em), theo dõi 2 nhóm: COPSAC2010 gồm 700 cặp mẹ - con từ sơ sinh đến 10 tuổi và COPSAC2000 gồm 411 trẻ sinh từ mẹ bị hen, có độ tuổi từ sơ sinh đến 18 tuổi. Để đảm bảo tính chính xác, các nhà khoa học đã loại trừ trẻ bị tiểu đường loại 1.

Trọng tâm của nghiên cứu là chỉ số nguy cơ tim mạch chuyển hóa (CMR), bao gồm phân tích vòng eo, huyết áp tâm thu, cholesterol HDL, triglyceride, glucose, kháng insulin...

Kết quả cho thấy, ở nhóm COPSAC2010, mỗi giờ sử dụng màn hình có thể làm tăng nhẹ điểm CMR. Số điểm này tăng nhiều hơn ở bé trai (tăng 0,1 điểm) so với bé gái (0,02 điểm). Tác động này rõ rệt hơn ở trẻ 10 tuổi so với trẻ 6 tuổi. Ngoài ra, chỉ số kháng insulin cũng tăng dần theo độ tuổi.

Ở nhóm COPSAC2000, kết quả thu được trên các trẻ 18 cho thấy mỗi giờ xem màn hình điện tử tăng thêm 0,13 điểm CMR, làm vòng eo tăng 1,3 cm, huyết áp tâm thu tăng 0,63mm Hg, HDL giảm, chỉ số viêm và cholesterol tăng.

Từ các nghiên cứu trên, các nhà khoa học kết luận, thời gian sử dụng màn hình quá lâu có thể dẫn đến ít ngủ, ngồi nhiều, ít vận động và kén ăn. Tất cả đều góp phần dẫn đến hiện tượng tăng kháng insulin, viêm và béo phì, tăng nguy cơ bệnh tim sau này. Trong các yếu tố đó, ngủ ít hoặc ngủ muộn đóng vai trò then chốt.

Từ đây, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo, trẻ em có nhiều rủi ro mắc bệnh tim mạch khi xem màn hình điện tử quá lâu trong thời gian dài. Theo đó, trẻ em chỉ nên sử dụng các thiết bị này trong 1-2 giờ/ngày, tăng cường nghỉ ngơi, vận động, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc.