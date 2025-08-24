Loại gia vị trong bếp có lợi ích "thần kỳ", giá rẻ đầy chợ

Hơn 536 triệu người mắc tiểu đường loại 2 trên toàn cầu vào năm 2021, một con số được dự báo sẽ tiếp tục tăng, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Căn bệnh này gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như tổn thương mắt, thần kinh, thận và tim.

Trong bối cảnh các phương pháp điều trị truyền thống thường đắt đỏ và đôi khi đi kèm tác dụng phụ, nghệ nổi lên như một giải pháp tự nhiên, chi phí thấp, thu hút sự chú ý của giới khoa học và cộng đồng.

Không chỉ là gia vị trong bếp, nghệ còn có thể đóng vai trò như một vị thuốc giúp mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe (Ảnh: Unsplash).

Nghệ và kiểm soát cân nặng ở bệnh nhân tiểu đường

Một phân tích tổng hợp công bố trên tạp chí Nutrition & Diabetes năm 2023 đã xem xét 20 nghiên cứu lâm sàng trên những người mắc tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2.

Kết quả cho thấy việc bổ sung nghệ hoặc curcumin (hoạt chất chính của nghệ) giúp người tham gia giảm trung bình 1,9kg so với nhóm dùng giả dược.

Đặc biệt, ở những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) dưới 30, mức giảm cân đạt 2,2 kg. Đối với nhóm tiền tiểu đường, sau 22 tuần sử dụng, họ giảm trung bình 2,5kg và chu vi vòng eo gần 3 cm.

Những phát hiện này cho thấy nghệ có thể đóng vai trò hỗ trợ trong việc quản lý cân nặng, một yếu tố quan trọng để kiểm soát tiểu đường.

Lợi ích đa dạng của curcumin

Tác dụng của nghệ không chỉ giới hạn ở tiểu đường.

Một nghiên cứu tổng hợp trên Frontiers in Pharmacology năm 2024, sau khi phân tích 25 bài báo, đã khẳng định curcumin có khả năng giảm các dấu hiệu viêm, mang lại lợi ích cho những người mắc viêm khớp dạng thấp hoặc hội chứng buồng trứng đa nang.

Về sức khỏe tim mạch, curcumin giúp giảm huyết áp tâm thu khoảng 2mmHg và tâm trương dưới 1mmHg, đồng thời cải thiện lipid máu bằng cách giảm tổng cholesterol, triglyceride và LDL (cholesterol xấu), đồng thời tăng HDL (cholesterol tốt).

Với sức khỏe não bộ, curcumin thúc đẩy sản xuất protein BDNF, hỗ trợ giảm triệu chứng lo âu và trầm cảm ở một số nhóm, đồng thời cải thiện chức năng nhận thức ở người lớn tuổi.

Đối với phụ nữ trẻ tuổi bị đau bụng kinh hoặc hội chứng tiền kinh nguyệt, curcumin được ghi nhận giúp giảm đáng kể cường độ đau và các triệu chứng khó chịu.

Thận trọng khi sử dụng

Mặc dù nghệ mang lại nhiều công dụng, các nhà khoa học nhấn mạnh hiệu quả của loại gia vị này thường chỉ ở mức khiêm tốn, không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị y tế truyền thống.

Điều đáng lo ngại hơn là việc lạm dụng nghệ có thể gây ra một số tác dụng phụ.

Theo WebMD, liều curcumin lên đến 8g mỗi ngày được xem là an toàn trong vòng 2 tháng, nhưng vượt quá ngưỡng này có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Sử dụng quá nhiều nghệ có thể gây rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón hoặc ợ chua.

Người có tiền sử gia đình về sỏi thận hoặc bệnh túi mật cũng cần thận trọng vì curcumin có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc gây co thắt túi mật. Curcumin còn cản trở hấp thụ sắt, dẫn đến nguy cơ thiếu máu ở một số người.

Theo các chuyên gia, mọi người có thể bổ sung nghệ thông qua chế độ ăn uống hàng ngày.

Những ai muốn bổ sung curcumin theo dạng thực phẩm bổ sung cần tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt nếu đang dùng thuốc điều trị tiểu đường, thuốc loãng máu hoặc có bệnh lý về gan, thận.