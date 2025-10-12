Nghi vấn bác sĩ dùng văn bằng không hợp lệ, đã khám 4.500 lượt bệnh nhân

Ngày 12/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang làm rõ nghi vấn bác sĩ N.X.H. (50 tuổi) sử dụng văn bằng không hợp lệ hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa y đức S.G. (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau).

Phòng khám đa khoa y đức S.G, nơi ông H. từng làm việc (Ảnh: CTV).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cũng đã có báo cáo gửi đến ngành chức năng thông tin việc ông H. sử dụng văn bằng không hợp lệ để hành nghề tại Phòng khám đa khoa y đức S.G.

Theo báo cáo, BHXH tỉnh Cà Mau đã đề nghị cơ quan chức năng rà soát hợp đồng và phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của ông H..

Kết quả cho thấy, ông H. hành nghề khám, chữa bệnh từ ngày 25/1 đến ngày 11/5 và đã khám cho hơn 4.500 lượt bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỷ đồng.

BHXH tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo BHXH cơ sở Thới Bình thu hồi số tiền này.

Theo BHXH tỉnh Cà Mau, trước khi bị phát hiện nghi sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, ông H. đã xin nghỉ việc tại phòng khám.