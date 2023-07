Nghề chăm sóc viên được đào tạo chuyên môn tại Việt Nam

Chăm sóc viên và hành trình đồng hành cùng sự hồi phục của bệnh nhân

Gặp gỡ chị Bình hôm nay khó có ai nghĩ, chỉ mới vài tháng trước, chị đã phải cấp cứu trong đêm vì triệu chứng tai biến nhẹ. Dù đôi chân vẫn đi đứng chưa linh hoạt do biến chứng từ trận tai biến nhưng thần sắc chị đã tươi tắn, vui vẻ hơn rất nhiều.

Gia đình chị neo người nên khi đổ bệnh không có người bên cạnh túc trực. May mắn là thời gian này có chị Oanh - một chăm sóc viên được đào tạo chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm chăm sóc người bị tai biến đã đồng hành cùng chị Bình.

Chị Oanh chia sẻ: "Tôi phải học qua lớp đào tạo và thực hành chăm sóc đủ số giờ, đạt yêu cầu thì mới được cử đi chăm sóc cho bệnh nhân. Nhờ vậy, trường hợp của chị Bình, tôi hiểu tình trạng bệnh nên bên cạnh việc hỗ trợ vệ sinh cá nhân, tôi còn giúp chị Bình vận động nhẹ nhàng tại chỗ và hỗ trợ di chuyển để tránh teo cơ, cứng khớp. Là một chăm sóc viên, nhiệm vụ của tôi là làm sao bệnh nhân được chăm sóc an toàn, đúng cách, hồi phục nhanh và người nhà cảm thấy an tâm".

Chăm sóc viên được học qua lớp đào tạo chăm sóc cho bệnh nhân (Ảnh: Wecare247).

Một đồng nghiệp khác của chị Oanh, anh Minh - người đã bắt đầu công việc chăm sóc từ năm 2019 chia sẻ, anh là người miền Tây, công việc dưới quê chủ yếu là ai kêu gì làm đó, bấp bênh. Anh thấy công việc chăm sóc viên cũng hay nên tham gia học đào tạo và rồi cứ như vậy, tới giờ anh theo nghề cũng gần 5 năm.

"Tôi cảm thấy vui với công việc này và chăm sóc khách hàng như người nhà vậy. Hạnh phúc nhất là khi thấy người mình chăm dần hồi phục và khỏe lại. Bên cạnh đó, thu nhập của tôi cũng được cải thiện đáng kể, lo được cho mấy đứa nhỏ đi học dưới nhà nên tôi mừng lắm", anh Minh nói.

Chăm sóc viên - nghề nghiệp ý nghĩa, nhưng cần được đào tạo chuyên môn

Nghề chăm sóc viên vốn đã có ở Việt Nam từ lâu ở những cơ sở y tế với tên thường gọi là người nuôi bệnh, người chăm bệnh dưới hình thức công việc tự do, tự phát. Do đặc tính này, điểm an toàn, tin cậy và tính hiệu quả vẫn là một dấu chấm hỏi lớn, không chỉ đối với sự phục hồi của bệnh nhân mà còn là sự an tâm với người thân gia đình, an ninh của cơ sở y tế.

Nhiều trường hợp bệnh nhân đã khỏe mạnh nhanh hơn nếu không gặp những biến chứng, tai nạn trong quá trình hồi phục vì người chăm sóc chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Các chăm sóc viên không chỉ đơn thuần là người hỗ trợ ăn uống hay vệ sinh cho bệnh nhân, họ còn được đào tạo để có kỹ thuật chăm sóc đúng phương pháp, giúp hỗ trợ tối đa cho quá trình phục hồi khi điều trị.

Các chăm sóc viên được đào tạo chuyên môn để trở thành những lao động có kỹ năng, kinh nghiệm, có được một công việc chính thức và thu nhập ổn định thay vì những công việc không ổn định, bấp bênh.

Đồng thời, đội ngũ này, với kỹ năng chuyên môn được đào tạo, còn giúp giảm thiểu áp lực lên đội ngũ y tế, hỗ trợ họ tập trung hơn vào chuyên môn. Hiện nay, số đơn vị cung cấp chăm sóc viên được đào tạo bài bản trên thị trường vẫn chưa nhiều. Theo đó, WeCare 247 là một trong những đơn vị đã tiên phong cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Việt Nam.

WeCare 247 - một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Việt Nam (Ảnh: Wecare247).

WeCare247 - một trong những đơn vị tiên phong mang đến dịch vụ chăm sóc viên tại Việt Nam

Từ 2017 tới nay, WeCare247 là một trong những đơn vị tiên phong mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân chuyên nghiệp tại nhà riêng và bệnh viện. Trên chặng đường 6 năm hình thành và phát triển, Wecare247 đã mang đến 1.800 chăm sóc viên qua đào tạo chuyên môn, phục vụ hơn 20.000 gia đình Việt và là đối tác của 33 bệnh viện lớn.

Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên Wecare247 còn hỗ trợ 24/7 tư vấn giải pháp, giải đáp thắc mắc của các gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe. Wecare247 còn có đội ngũ điều dưỡng thăm khám định kỳ và sự tư vấn của các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm. Tất cả đều tập trung vào sức khỏe và sự hồi phục của từng cá nhân khách hàng.

"Chăm sóc viên được đào tạo chuyên môn vẫn là một công việc mới mẻ và còn nhiều thử thách phía trước, WeCare247 hướng tới phát triển mạng lưới chăm sóc viên để mỗi ngày hỗ trợ được nhiều người cần được chăm sóc với thái độ tận tâm, bằng kỹ năng chuyên môn và những phương pháp chăm sóc tốt nhất có thể", đại diện WeCare247 chia sẻ.