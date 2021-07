Nghệ An: Nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh viện tư nhân

Dân trí Trong thông báo mới nhất chiều tối 30/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều tối 30/7, CDC Nghệ An thông báo, trong 12h qua (từ 7h-19h00 ngày 30/7), Nghệ An ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất các trường hợp trên đều liên quan đến chùm lây nhiễm tại Bệnh viện đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu).

Khu vực xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An được bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau khi địa phương này ghi nhận liên tiếp các ca mắc.

Như vậy, tại ổ dịch Bệnh viện đa khoa Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã có 35 ca mắc tại 2 địa phương, trong đó: Quỳnh Lưu: 31 ca (phân bổ ở 9 xã); thị xã Hoàng Mai 4 ca (phân bổ ở 1 xã).

Trong số 17 ca mắc mới, có cháu H.Q.N. (SN 2021), trú xã Quỳnh Lâm) được cách ly tại nhà và cháu N.M.L. (SN 2021), trú xã Quỳnh Lương, đều thuộc huyện Quỳnh Lưu là hai trường hợp nhỏ tuổi nhất. Tất cả 17 trường hợp mắc Covid-19 mới này đều đã được cách ly từ trước.

Lực lượng chức năng tổ chức phun hóa chất địa bàn xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 227 ca mắc Covid-19 ở 14 địa phương. Tổng số ca điều trị khỏi, ra viện trong ngày 30/7 là 6 bệnh nhân, nâng số ca điều trị khỏi bệnh, ra viện lên 124 bệnh nhân.

Nguyễn Duy