Nghệ An lý giải F0 tăng đột biến gần 1.000 ca một ngày sau Tết

Sau những ngày có dấu hiệu chững lại thì ngày 6/2, số ca mắc mới tại Nghệ An tăng đột biến với 958 F0 mới, trong đó có 183 ca cộng đồng. Số ca mắc mới ghi nhận trong 12h tiếp theo lập kỷ lục mới với 845 trường hợp, 146 ca cộng đồng.

Sự gia tăng đột biến các ca mắc mới khiến người dân không khỏi lo lắng, nhất là khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và trường học quay trở lại sau thời gian nghỉ Tết.

Ngành y tế xuyên đêm, quên Tết lấy mẫu tại khu vực phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (Ảnh: Bình Nguyên).

Tuy nhiên, theo lý giải của lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, tình trạng này đều nằm trong dự tính của ngành y tế từ trước.

"Dịp Tết, Nghệ An đón một lượng lớn người dân ở các địa phương khác trở về; thứ 2 là tình trạng tập trung đông người vẫn xảy ra, trong khi đó người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nên nảy sinh tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch", đại diện Sở Y tế Nghệ An chỉ rõ nguyên nhân.

Theo vị lãnh đạo này, tình trạng gia tăng đột biến các ca F0 không thể không kể đến nguyên nhân là số lượng lớn người dân thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 để đi làm ăn xa, quay trở lại học tập và làm việc tại các khu công nghiệp.

Một nguyên nhân nữa được nhắc đến, dù được đánh giá là không phải nguyên nhân chủ yếu là tình trạng lây nhiễm trong quá trình thực hiện điều trị F0 tại nhà và tỉ lệ dương tính giả chiếm tỉ lệ cao hơn trước, vào khoảng vài chục phần trăm số ca mắc mới.

Dù ca nhiễm mới tăng cao nhưng tỉ lệ triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng chiếm phần lớn. Trước tình hình này, tỉnh Nghệ An cũng đã có những giải pháp căn cơ để kiềm chế số ca mắc mới, trong đó yêu cầu các địa phương thắt chặt lại các biện pháp phòng, chống dịch.

"Mặc dù các ca nhiễm mới tăng cao nhưng tỉ lệ ca nặng không tăng. Cụ thể ngày hôm qua có 958 ca mắc mới nhưng chỉ có 53 ca nhập viện điều trị ở tầng 2 và tầng 3 trong tháp điều trị bệnh nhân Covid-19, phần lớn bệnh nhân điều trị và theo dõi tại các cơ sở thu dung và tại nhà", lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

Thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, đến nay Nghệ An đã tiêm mũi tăng cường cho hơn 50% đối tượng trong độ tuổi (Ảnh: T.T).

Tính đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 17.540 ca mắc Covid-19, 13.319 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và ra viện, 46 bệnh nhân đã tử vong. Riêng trong vòng 1 tháng trở lại đây, toàn tỉnh có gần 9.000 ca mắc Covid-19, 10 bệnh nhân tử vong. Tỉ lệ tử vong do Covid-19 tại Nghệ An thấp hơn so với trung bình chung của cả nước.

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, tính đến thời điểm này, tỉ lệ tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19 cơ bản đối với người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đạt hơn 100% (tính cả đối tượng vãng lai). Đối với người từ 12-17 tuổi, tỉ lệ tiêm mũi một đạt 100,8%, đủ 2 mũi đạt 97,2%.

Tỉ lệ trẻ từ 12-17 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 tại Nghệ An đạt hơn 97% (Ảnh: T.T).

Thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, Nghệ An đã tiêm mũi vaccine tăng cường đạt hơn 50%, kết thúc tháng 2 cố gắng bao phủ mũi 3 đối với 80% dân số trong độ tuổi. Khi tỉ lệ tiêm mũi tăng cường được nâng lên, tình hình dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát tốt hơn.