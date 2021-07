Nghệ An: Em bé một tháng tuổi dương tính SARS-CoV-2, trở về từ Bình Dương

Dân trí Trở về từ Bình Dương cùng với bố mẹ, cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi ở Nghệ An có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 22/7, theo thông báo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 21-22/7), tỉnh này ghi nhận 4 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 3 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước và một trường hợp lái xe đường dài đi qua địa bàn Nghệ An xin test nhanh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể bé trai L.Tr.D. (SN 2021) và mẹ là chị Ng.Th.H. (SN1992), cả hai đều trú xóm Đồng Tráu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ngày 19/7, cả hai trường hợp này đi với gia đình từ Thuận An, Bình Dương về quê, được cách ly tại Trường Mầm non xã Sơn Thành. Ngày 20/7, cháu Đ. và chị H. được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, cháu L.Tr.D. là con trai và cũng là F1 của anh L.Tr.L. (đã được CDC Nghệ An công bố ngày 21/7).

Các tài xế đường dài dừng xe làm test nhanh tại Bệnh viện đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trao đổi nhanh với PV Dân trí sáng 22/7, ông Nguyễn Hữu Sáu - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết: "Tất cả các trường hợp trở về từ Bình Dương vừa qua đã được chính quyền huyện, xã đưa vào khu cách ly tập trung để khám, sàng lọc Covid-19. Từ ngày 19-21/7, xã Sơn Thành có 20 người từ Bình Dương trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân, không có bất kỳ ai đi xe công cộng. Trong số 20 người, đến sáng hôm nay (22/7), đã có 7 người mắc Covid-19".

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng ghi nhận 2 trường hợp là lái xe đường dài khi qua địa bàn làm test nhanh khẳng định mắc Covid-19 gồm: Anh Ng.V.T. (SN 1992, lái xe), trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đi cùng xe và là F1 của anh H.V.Đ. (đã được CDC Nghệ An công bố ngày 21/7).

Ngày 21/7, anh Ng.V.T. được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm lần 2. Đến sáng ngày 22/7, CDC Nghệ An thông báo anh này dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp tiếp theo là anh L.V.Ch. (SN 1966), trú phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, lái xe chở hàng chạy tuyến Tiền Giang - Lạng Sơn. Lúc 15h45, ngày 21/7, anh Ch. đến địa bàn Nghệ An và làm test nhanh tại Bệnh viện đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu để đi Lạng Sơn. Sau khi làm test nhanh 2 lần có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An và sáng 22/7, cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo CDC Nghệ An, từ ngày 13/6-22/7, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 181 người mắc Covid-19 ở 13 địa phương gồm: TP Vinh 90 ca, Tương Dương 23, Diễn Châu 20, Kỳ Sơn 9, Quỳnh Lưu 10, Yên Thành 9, Nam Đàn 6, Quỳ Hợp 5, Nghi Lộc 4, Hoàng Mai 2, Đô Lương một, Nghĩa Đàn một và Tân Kỳ một ca.

Đến nay, Nghệ An cũng đã điều trị khỏi bệnh và cho ra viện đối với 85 trường hợp; có 2 bệnh nhân nặng đã được chuyển tuyến Trung ương để tiếp tục điều trị.

