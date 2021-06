Nghệ An: Chủ quán bia và người bán bánh mướt dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Bị sốt, chủ một quán bia cùng người bán xôi, bánh mướt đi khám sàng lọc tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm xác định 2 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An có thêm 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới; nâng tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong một tuần qua lên tới 26 trường hợp; riêng ở TP Vinh có 16 trường hợp.

Trường hợp đầu tiên là V.H.Ng. (SN 1992, trú tại chung cư Bảo Sơn, F1 của 1 bệnh nhân đã cách ly trước đó). Điều tra dịch tễ cho biết, chị Ng. làm tại một quán bia trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP Vinh).

Nghệ An khám test nhanh cho người dân để sàng lọc Covid-19.

Trường hợp thứ 2 là chị L.T.N. (SN 1982, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh). Bệnh nhân L.T.N bị sốt, đến khám sàng lọc tại BVĐK TP Vinh thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Vào lúc 16h30' ngày 19/6/2021, Trung tâm Kiểm soát (KSBT) bệnh tật nhận được thông báo chị L.T.N. dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, Trung tâm KSBT tỉnh đã cử đoàn đáp ứng nhanh về truy vết phối hợp với Công an Nghệ An điều tra dịch tễ.

Cơ quan chức năng cho biết, chị N. bán xôi, bánh mướt trên đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh. Từ ngày 15/6 đến ngày 18/6, chị N. bị sốt và có đi mua lá về nhà xông nhưng không khỏi.

Ngày 19/6, bệnh nhân tiếp tục mua thuốc bắc, nước về xông nhưng không đỡ, khoảng 2h ngày 19/6, đến BVĐK TP Vinh để khám và test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 14/6 đến chiều 19/6, Nghệ An phát hiện 26 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, TP Vinh đang thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ 0h sáng 19/6.

Nguyễn Duy