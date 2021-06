Nghệ An: Công an dương tính SARS-CoV-2 từng tham gia làm căn cước công dân

Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 là một cán bộ Công an tại huyện Diễn Châu, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra truy vết được 103 trường hợp F1.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu, ca dương tính SARS-CoV-2 mới là anh N.Đ.T. (anh trai của BN 11440 - nam nhân viên ngân hàng, trú ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh), là cán bộ công an tại huyện Diễn Châu.

Cán bộ CDC Nghệ An làm xét nghiệm Covid-19.

Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan đến trường hợp trên.

Cụ thể, UBND xã Diễn Liên, từ ngày 1-15/6; Hội trường làm căn cước công dân (CCCD) tại xã Minh Châu, từ ngày 1-3/6; Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Trung, từ ngày 4-6/6.

Hội trường làm CCCD tại xóm Xuân Châu (xã Diễn Kim) từ ngày 7-9/6 và Công an xã Diễn Kim khoảng 15h30-16h ngày 10/6.

Quán Vinh Hiên (xã Diễn Kim) từ khoảng 18h30-20h30 ngày 8/6; Quán Quyền Hoa (xã Diễn Kim) khoảng 11h15'-12h30 ngày 8/6; Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Tân, các ngày 10, 11, 12/6.

Quán dê Quốc Anh, gần chợ chiều xã Diễn Xuân (Diễn Châu) vào khoảng 17h30'-19h ngày 11/6; Quán cafe Trung Nguyên, tại ngã tư xã Diễn Đồng vào khoảng 20h-21h ngày 11/6.

Quán phở Cồ Duyên (đối diện chợ chiều xã Diễn Xuân) khoảng 7h-7h30 ngày 12/6; Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Thịnh, vào các ngày 13 và 14/6; Hội trường làm CCCD ở xã Diễn Cát, chiều và tối ngày 15/6; Quầy thuốc tây Ngô Thị Linh (xã Diễn Thịnh) tối 14/6.

Trước đó vào chiều 16/6, CDC Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới.

Cả 2 trường hợp này đều là F1 của ca bệnh BN 11440 (nam nhân viên ngân hàng, trú ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) được phát hiện vào tối 15/6.

Cụ thể, anh N.T.A. (SN 1984, cán bộ công an tại huyện Diễn Châu, Nghệ An; trú phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) là anh trai của nhân viên ngân hàng (BN 11440). Trường hợp thứ 2 là nam 27 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (làm cùng đơn vị với BN 11440).

Những người có mặt tại các địa điểm và khoảng thời gian nêu trên cần thông báo ngay những người đã tiếp xúc gần với mình, gọi điện qua số 1900.9095 (Bộ Y tế) hoặc 02386.555.666 (CDC Nghệ An).

Rút 52 y bác sĩ đang tăng cường chi viện cho Hà Tĩnh về Nghệ An làm nhiệm vụ

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Với số lượng F1, F2 và người tiếp xúc lớn, Nghệ An quyết định rút 52 y bác sĩ đang tăng cường chi viện cho Hà Tĩnh về tăng cường lấy mẫu cho huyện Diễn Châu xuyên đêm nay (16/6).

Trước đó, trưa 16/6, cơ quan chức năng xác định thêm ca bệnh dương tính ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Diễn Châu. Người này là cán bộ công an huyện, có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Nam dương tính SARS-CoV-2 là anh trai của bệnh nhân mắc Covid-19 ở phường Hưng Dũng, được phát hiện tối 15/6.

Ngoài ra, Nghệ An cũng điều động 50 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (đã được tập huấn) ra Diễn Châu tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.