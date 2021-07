Nghệ An: Chồng, con của nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Tối 27/7, CDC Nghệ An thông báo chồng và con của nữ điều dưỡng của một bệnh viện tư nhân sau khi xét nghiệm được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An thiết lập khu vực cách ly khi có người mắc Covid-19.

Theo thông báo từ CDC Nghệ An, anh H.V.C. (SN 1992) và con gái là H.T.Q.Ng. (SN 2019), trú thôn Tân Thắng, An Hòa, Quỳnh Lưu được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Anh C. là chồng chị Tr.Th.Th. (chị Th. đã được công bố bệnh nhân Covid-19 sáng 27/7).

Theo CDC Nghệ An, trong vòng 1 tuần trở lại đây anh H.V.C. lái xe chở hàng đi các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, và Hà Nam.

Ngày 27/7, sau khi nghe tin vợ mình mắc Covid-19, ngay lập tức anh C. và cháu Ng. được đưa đi cách ly tập trung và làm test nhanh cho kết quả 2 lần đều dương tính. Sau đó, anh C. và cháu Ng. tiếp tục được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Chiều 27/7, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn về việc thiết lập vùng cách ly y tế theo Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 3/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19" đối với toàn bộ Bệnh viện đa khoa Minh An.

Ngay trong ngày 26-27/7, Đội phản ứng nhanh của CDC Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu đã và đang thực hiện điều tra, truy vết lấy mẫu các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh nói trên.

Được biết, trong thời gian qua, Bệnh viện đa khoa Minh An thường xuyên thực hiện test nhanh Covid-19 cho các lái xe đường dài khi đi ngang địa bàn huyện Quỳnh Lưu, trong số đó đã phát hiện một số lái xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2.

"Đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 193 trường hợp mắc Covid-19 ở 14 địa phương. Có 9 địa phương đã trên 14 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, gồm: Thành phố Vinh, Diễn Châu, Đô Lương, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nam Đàn; có 110 bệnh nhân được điều trị khỏi và cho ra viện…", CDC Nghệ An thông báo.

Nguyễn Duy