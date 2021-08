Nghệ An: 4 người đi xe máy về quê tránh dịch dương tính SARS-CoV-2

Dân trí Trong số hàng trăm người đi xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch, Nghệ An ghi nhận có 4 trường hợp sau khi lấy mẫu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng kiểm tra đo thân nhiệt đối với người dân đi xe máy từ miền Nam về quê khi qua chốt cầu Bến Thủy 2 (Ảnh: Nguyễn Duy).

Sáng 2/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông báo, trong 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19.

Trong đó, có 4 người đi xe máy từ miền Nam (chủ yếu là từ TPHCM và Bình Dương về trong khoảng thời gian từ 28-30/7 và đều được cách ly tập trung), gồm: Anh L.B.X. (SN 1995), trú bản Phà Bún, xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn; anh P.M.C. (SN 1974), trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu; anh N.V.D. (SN 1991), trú xã Tân Thành, Yên Thành; anh V.B.P. (SN 1988), dân tộc H'Mông, trú xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn.

Trong số hàng trăm người đi xe máy từ miền Nam về Nghệ An, đến nay tỉnh này ghi nhận có 4 người mắc Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An có 4 trường hợp khác cũng được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Quỳnh Lâm (3 trường hợp) và xã Quỳnh Giang (một trường hợp). Tất cả 4 trường hợp này đều thuộc huyện Quỳnh Lưu đã được cách ly trước đó. Đây là những trường hợp liên quan đến chùm bệnh lây lan từ Bệnh viện tư nhân Minh An đóng trên địa bàn.

"Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã có 57 ca mắc tại 2 huyện, trong đó: Quỳnh Lưu: 49 ca (tại 10 xã) ; Hoàng Mai: 8 ca (tại một xã). Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 253 người mắc Covid-19 ở 14 địa phương", CDC Nghệ An thông báo.

Nguyễn Duy