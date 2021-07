Ngày 23/7, Bộ Y tế thông tin hơn 7.300 ca Covid-19, 2.115 bệnh nhân ra viện

Dân trí Riêng tối 23/7, Việt Nam ghi nhận 3.409 ca mắc mới Covid-19. Tính chung trong ngày, cả nước có 7.307 ca bệnh, trong đó TPHCM là 4.913 trường hợp.

Từ 6h đến 19h ngày 23/7, Việt Nam có 3.409 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3.397 ca ghi nhận trong nước, với 1.083 ca cộng đồng.

Trong đó tại TPHCM là 1.611 ca, Bình Dương (571), Long An (379), Đồng Nai (184), Tây Ninh (176), Đồng Tháp (98), Tiền Giang (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Hà Nội (56), Khánh Hòa (51), Quảng Ngãi (26), Bình Thuận (24), Cần Thơ (24), Ninh Thuận (18), Phú Yên (15), Đắk Nông (8 ), Trà Vinh (6), Bình Định (6), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Hòa Bình (1), Quảng Nam (1), Kon Tum (1).

Tính chung trong ngày 23/7, cả nước ghi nhận 7.307 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.295 ca ghi nhận trong nước, cụ thể: tại TPHCM(4.913), Bình Dương (608), Long An (602), Đồng Nai (217), Tây Ninh (212), Đồng Tháp (129), Tiền Giang (95), Hà Nội (70), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Khánh Hòa (51), Đà Nẵng (47), Bình Thuận (47), Ninh Thuận (37), Cần Thơ (34), Phú Yên (30), Quảng Ngãi (26), Bến Tre (20), Trà Vinh (15), Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Đắk Nông (8 ), Bình Định (6), Đắk Lắk (4), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Nam (2), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (1), Hòa Bình (1), Kon Tum (1) trong đó có 1.274 ca trong cộng đồng.

Tính đến chiều ngày 23/7, Việt Nam có tổng 81.678 ca mắc, trong đó có 2.141 ca nhập cảnh và 79.537 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 77.967 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 2.115 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 15.536 ca. Hiện có 166 ca nặng đang điều trị ICU; 19 ca ECMO.

Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 4.411.659 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.077.099 liều, tiêm mũi 2 là 334.560 liều.

