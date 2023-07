Ngạt mũi, khó thở kéo dài, đi khám phát hiện 4 bệnh mũi xoang

Từ ngạt mũi, khó thở đến loạt bệnh mũi xoang

Ông L.T.T (sinh năm 1963) có triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi, khó thở nhiều năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các triệu chứng này ngày càng trầm trọng. Khó thở tăng dần khiến ông phải thở bằng miệng, bệnh nhân thường xuyên mệt mỏi, đêm ngủ không ngon giấc.

Thăm khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, quá trình khai thác bệnh sử, bệnh viện ghi nhận thêm, ông T. từng có tiền sử mổ polyp cách đây 10 năm.

Qua thăm khám lâm sàng và bằng các kết quả chẩn đoán chuyên sâu như nội soi, chụp CT scanner, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Dương Văn Tiến - Trưởng phòng khám Tai Mũi Họng TCI chẩn đoán ông T. đang gặp vấn đề bởi 4 bệnh lý: viêm đa xoang, viêm mũi phì đại, thoái hóa cuốn mũi giữa, gờ vẹo vách ngăn.

Tình trạng ngạt mũi, khó thở là nỗi ám ảnh nhiều năm nay của ông T. (Ảnh: TCI).

Viêm đa xoang là tình trạng viêm sưng phù nề của lớp niêm mạc biểu mô lót trong xoang và tình trạng viêm nhiễm này xảy ra ở đồng thời nhiều xoang. Thông thường, viêm đa xoang là kết quả của tình trạng viêm nhiễm xoang cấp tính không được điều trị dứt điểm nên lan truyền đến các xoang khác.

Viêm mũi phì đại được xác định với triệu chứng viêm mũi kèm theo tình trạng phì đại bất thường của cuốn mũi, gây cản trở hoạt động hô hấp của bệnh nhân. Đây cũng là một trong những lý do khiến ông Tâm luôn trong trạng thái khó thở, nghẹt mũi liên tục.

Tình trạng thoái hóa cuốn mũi giữa là hệ quả của viêm mũi kéo dài. Lúc này, cuốn mũi giữa thoái hóa, luôn trong tình trạng sưng to và che lấp đường thở.

Vẹo vách ngăn là tình trạng vách ngăn của mũi bị lệch so với trạng thái bình thường, gây ra tình trạng dị dạng của mũi. Tình trạng này có thể là bẩm sinh hoặc do sang chấn. Khi đó, hai bên mũi to nhỏ không đều nhau, có hình thù dị thường hoặc chìm mất vách ngăn,... Gờ vẹo vách ngăn hay mào vách ngăn là một dạng biến dạng của tình trạng này. Đây cũng là nguyên nhân gây nhiều vấn đề về hô hấp cho người bệnh.

Hình ảnh chụp chiếu và kiểm tra thực thể cho chẩn đoán ông T. mắc chuỗi 4 bệnh lý mũi xoang (Ảnh: TCI).

Bác sĩ Dương Văn Tiến cho biết, ngạt mũi, khó thở là triệu chứng khá điển hình của rất nhiều bệnh lý hô hấp. Tình trạng này có thể cảnh báo nhiều bệnh khác như: cảm lạnh, nhiễm virus, viêm mũi dị ứng, viêm họng, các bệnh lý dị dạng khoang mũi,...

Trong tình huống nguy hiểm, ngạt mũi khó thở cũng cần cẩn trọng vấn đề ung thư vòm họng. Ngoài ra, một số người có những yếu tố sức khỏe như: sức đề kháng yếu, thường tiếp xúc với không khí khô lạnh, hay các trường hợp trong thời kỳ rối loạn nội tiết, stress dài ngày cũng có thể khiến chứng ngạt mũi, khó thở xuất hiện và kéo dài.

Vì thế, việc thăm khám để xác định đúng bệnh lý nguyên nhân là điều cần thiết trong điều trị để giúp người bệnh loại bỏ triệu chứng và phòng tránh những nguy hiểm lâu dài cho sức khỏe.

Phẫu thuật nội soi mũi xoang - Phương pháp tối ưu trong điều trị viêm xoang và nhiều bệnh lý

Với tình trạng của ông T., bác sĩ Dương Văn Tiến nhận định, thực hiện phẫu thuật nội soi mũi xoang là cách tốt nhất để xử lý nhiều bệnh lý cùng lúc của bệnh nhân, làm sạch xoang, loại bỏ viêm mũi phì đại, giải quyết cuốn mũi thoái hóa và tình trạng vẹo vách ngăn, làm giảm nhanh các triệu chứng dai dẳng, khó chịu, nhất là tình trạng ngạt mũi, khó thở.

Bác sĩ Tiến cũng cho biết, mục đích trong phẫu thuật nội soi mũi xoang là tạo ra sự lưu thông, khôi phục chức năng và cấu trúc của xoang. Phẫu thuật nội soi mũi xoang hiện nay rất đa nhiệm, có thể áp dụng với nhiều đối tượng bệnh nhân: viêm xoang tái phát nhiều lần trong năm, polyp mũi; viêm xoang kèm theo nấm; đã điều trị nội khoa nhưng không đạt được hiệu quả; viêm xoang nặng dẫn tới biến chứng; có cấu trúc mũi xoang bất thường.

Ca phẫu thuật của ông T. được thực hiện trực tiếp bởi bác sĩ Tiến cùng ê-kíp tại phòng mổ vô khuẩn 1 chiều cùng sự hỗ trợ của hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz, Đức. Phẫu thuật nội soi đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại sẹo, thời gian hồi phục nhanh, nằm viện ngắn.

Bác sĩ Tiến và ê-kíp hỗ trợ trong ca phẫu thuật nội soi mũi xoang (Ảnh: TCI).

Sau khoảng 1,5 giờ, ca phẫu thuật của ông T. đã kết thúc thành công. Bác sĩ Tiến cho biết, sau phẫu thuật, ông T. cần nằm viện khoảng 4 ngày để bác sĩ theo dõi, kiểm tra. Sau đó bệnh nhân cần dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ tại nhà, và tái khám sau 1 tháng, để đảm bảo các chức năng của xoang hoạt động tốt.