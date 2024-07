Ngậm đồng xu 200 đồng, bé trai 6 tuổi suýt chết

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Trường, chuyên khoa Nội soi cho biết, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tại khoa Cấp cứu đã nhanh chóng chỉ định chụp X-quang.

Kết quả chụp chiếu phát hiện đồng xu nằm ngay 1/3 giữa đoạn thực quản. Theo lời kể của người nhà, khoảng 7h sáng, bé trai 6 tuổi nêu trên ngậm đồng xu mệnh giá 200 đồng rồi vô tình nuốt luôn vào bụng. Sau đó, bé có cảm giác nuốt vướng tức vùng thượng vị nên nói với mẹ. Nghe vậy, gia đình nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện.

Hình ảnh nội soi cho thấy đồng xu kẹt trong thực quản bệnh nhân (Ảnh: BV).

Qua hội chẩn và tư vấn người nhà, ekip điều trị thống nhất khẩn trương nội soi gắp dị vật cho bé. Sau 15 phút nội soi gây mê, ekip Nội soi đã dùng dụng cụ chuyên dụng lấy đồng xu ra khỏi dạ dày bệnh nhi một cách an toàn, kiểm tra vùng thực quản không thấy trầy xước. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ Trường, phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng những đồ chơi nhỏ, dễ vỡ và dễ nuốt phải, như đồng xu, pin, cúc áo, viên bi, đinh vít, kẹp ghim… Việc hóc dị vật có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe, như biến chứng nặng ở thực quản - dạ dày, thậm chí ảnh hưởng tính mạng.

Ngoài hóc dị vật, cũng cần cảnh giác những tai nạn trẻ hay gặp phải vào dịp hè như ngạt nước, côn trùng đốt, ngộ độc thực phẩm.

Đồng xu 200 đồng sau khi lấy ra khỏi cơ thể bé trai (Ảnh: BV).

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cũng tiếp nhận bé gái tên S. (15 tháng tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) gặp nạn khi chơi một mình ở nhà. Đến khi người nhà phát hiện bé tím tái kèm ho sặc sụa mới đưa đi bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó lần lượt chuyển 3 cơ sở y tế tuyến trên trong tình trạng tràn khí màng phổi trái, xẹp toàn bộ phổi phải, phải đặt nội khí quản.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh và gây mê, nội soi hô hấp. Kết quả, các bác sĩ ghi nhận phế quản gốc phải bệnh nhi có khối dị vật màu nâu, xung quang có đọng đàm trắng đục, bít hoàn toàn phế quản gốc phải.

Bé gái phải cấp cứu, điều trị ở 4 bệnh viện sau khi hóc dị vật là hạt mãng cầu (Ảnh: BV).

Bệnh nhi tiếp tục được gây tê phế quản gốc phải, sau đó dùng kìm răng chuột gắp và kéo 3 lần mới thành công lấy được dị vật là hạt mãng cầu. Sau can thiệp, trẻ vẫn còn viêm phổi, suy hô hấp, sốt cao, tri giác lơ mơ mê, huyết áp tụt, được tiếp tục trợ thở, dùng kháng sinh phổ rộng, vận mạch, hạ sốt, truyền máu.

Kết quả sau một tuần điều trị tình trạng trẻ cai được máy thở, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

"Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ các hoạt động của trẻ, giáo dục con em về an toàn và đảm bảo môi trường xung quanh an toàn cho trẻ. Nếu phát hiện dị vật trong cơ thể con, cha mẹ cần phải bình tĩnh, tìm cách trấn an trẻ và nhanh chóng đưa bé đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Nội soi để xử trí gắp dị vật kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.