Nano Curcumin: Giải pháp hỗ trợ dạ dày, tá tràng cho người bận rộn

Nguy cơ tổn thương dạ dày từ nhịp sống hiện đại

Nhịp sống hối hả, thức khuya, ăn uống không điều độ và áp lực công việc liên tục là nguyên nhân khiến tỷ lệ người mắc các vấn đề về dạ dày, tá tràng ngày càng gia tăng.

Các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, ăn khó tiêu không chỉ là dấu hiệu cảnh báo mà còn gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, những người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, tia xạ cũng phải đối mặt với nguy cơ gia tăng căng thẳng, oxy hóa, cơ thể cần hỗ trợ tăng cường khả năng bảo vệ.

Căng thẳng từ nhịp sống hiện đại có thể gây ra các vấn đề về dạ dày (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Vì vậy, việc tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ đơn giản, tiện lợi, nhưng mang lại hiệu quả cao là nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình.

Nano Curcumin - Giải pháp hỗ trợ chăm sóc dạ dày, tá tràng

Từ lâu, nghệ được sử dụng trong đời sống hàng ngày như bạn đồng hành của dạ dày. Với sự tiến bộ của công nghệ, Nano Curcumin ra đời, khắc phục được nhược điểm hấp thu kém của tinh bột nghệ thông thường. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nacubest - 100% Nano Curcumin (chứa 20% Curcuminoids) là lựa chọn, giúp hoạt chất được cơ thể hấp thu tối ưu.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) Nacubest (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Nacubest mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho người có các vấn đề về tiêu hóa:

Hỗ trợ giảm triệu chứng khó chịu: Nhờ khả năng hấp thu cao, Nano Curcumin giúp hỗ trợ cơ thể cải thiện các triệu chứng khó chịu thường gặp như đau thượng vị, ợ hơi, ợ chua sau ăn.

Hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tác nhân oxy hóa: Đối với những người bận rộn, phải tiếp xúc với môi trường nhiều áp lực và hóa chất, sản phẩm hỗ trợ tăng cường khả năng chống oxy hóa, bảo vệ niêm mạc dạ dày - tá tràng,.

TPBVSK Nacubest - 100% Nano Curcumin (chứa 20% Curcuminoids) (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Cách pha Nano Curcumin đơn giản, duy trì lâu dài

Điểm mạnh của Nacubest nằm ở sự linh hoạt, dễ dàng hòa nhập vào thói quen ăn uống hàng ngày, từ đó giúp người dùng dễ dàng duy trì việc sử dụng liên tục (tối thiểu 12 tuần) để đạt hiệu quả hỗ trợ tốt nhất có thể.

TPBVSK Nacubest - lựa chọn cho dân văn phòng (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Pha với nước ấm và mật ong: Cách dùng phổ biến là pha một nửa đến một thìa đong bột với nước ấm, thêm một chút mật ong không chỉ tạo vị ngọt thanh mà còn tăng cường khả năng làm dịu niêm mạc.

Sáng tạo cùng sữa chua và nước ép: Với những người trẻ, bận rộn, Nacubest có thể được trộn trực tiếp với sữa chua hoặc các loại nước hoa quả tươi để tạo thành thức uống bổ dưỡng, vừa tiện lợi vừa dễ mang theo.

TPBVSK Nacubest nhận giải thưởng “Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2017” (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Thời điểm dùng tối ưu: Uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Khoảng thời gian này giúp Nano Curcumin được hấp thu tốt mà không bị thức ăn cản trở, từ đó phát huy tối đa công dụng.

Bằng cách đơn giản hóa việc sử dụng và tối ưu hóa khả năng hấp thu, Nacubest không chỉ là một TPBVSK mà còn là một phần của lối sống chủ động, giúp người bận rộn hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng trước những thách thức của nhịp sống hiện đại.

TPBVSK Nacubest có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2141/2024/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, phụ nữ có thai, người bị tắc ống mật, túi mật.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt

Địa chỉ: Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Hà Nội

Hotline: 1800 1194

Shopee: https://shopee.vn/hungvietpharma

Website: https://hungvietpharma.vn/