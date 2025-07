Nâng tầm lối sống với máy lọc tổng trung tâm cao cấp Karofi

Nước sinh hoạt ô nhiễm thường chứa cặn bẩn, tạp chất, hàm lượng canxi, magie vượt mức cho phép. Dùng nước này để tắm gội lâu dài có thể sẽ khiến làn da mất đi độ ẩm tự nhiên, mái tóc trở nên khô xơ, thiếu sức sống, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chăm sóc đã được đầu tư công phu tại spa. Trẻ nhỏ tắm gội dễ bị mẩn ngứa, kích ứng da…

Bên cạnh đó, nước nhiều canxi, magie là tác nhân khiến các thiết bị vệ sinh và gia dụng cao cấp như vòi sen, máy giặt, ấm đun nhanh chóng bám cặn, hoen ố; quần áo hàng hiệu bay màu nhanh, dễ sờn vải do hiệu quả giặt giũ giảm, xà phòng khó tạo bọt.

Lọc tổng được lắp đặt ngay tại vị trí đầu nguồn cấp nước cho toàn bộ gia đình.

Đối với các hộ gia đình sống theo đuổi lối sống thượng lưu thì ngay cả nguồn nước dùng trong tắm gội, giặt giũ… hàng ngày cũng cần phải sạch. Bởi khi từng món đồ, từng trải nghiệm đều thuộc về tầng giá trị cao hơn, thì việc để da tóc, thiết bị, quần áo phải tiếp xúc với nước nhiễm tạp chất, canxi, magie là điều không thể chấp nhận.

Để trọn vẹn chất lượng sống, giải pháp xử lý nước sinh hoạt đủ hiệu quả như lọc tổng cao cấp All in One Karofi KTF-888 sẽ là gợi ý hàng đầu dành cho các căn hộ đẳng cấp như biệt thự, penthouse, villa... Sản phẩm được phát triển bởi chuyên gia lọc nước Karofi - Thương hiệu quốc tế với bề dày hơn 19 năm nghiên cứu chuyên sâu về lọc nước.

Lọc tổng trung tâm Karofi KTF-888 dành riêng cho các căn hộ cao cấp, biệt thự, penthouse, villa.

Karofi KTF-888 được lắp đặt tại vị trí đầu nguồn, thường là sân sau, sân thượng, gần bồn nước, đảm bảo xử lý toàn bộ nước sinh hoạt trong nhà trước khi sử dụng. Điểm nhấn ấn tượng của sản phẩm đến từ hệ cột lọc công nghệ MAX PRO với vật liệu nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia G7, tích hợp lọc nhiều tầng gồm: lọc đa tầng Max Clean - làm mềm Max Soft - lọc tinh PP 20 inch - diệt khuẩn UV.

Trong đó, cột lọc Max Clean kết hợp với cột lọc PP 20 inch cùng đèn UV giúp tăng gấp 3 lần hiệu quả lọc sạch, làm sạch cặn bẩn có kích thước siêu nhỏ trên 5 micron, tạp chất, ion kim loại nặng, khử mùi khó chịu, clo dư, đồng thời xử lý tình trạng nước nhiễm sắt nhẹ.

Cột lọc Max Soft với công nghệ Ion Exchange có khả năng loại bỏ canxi, magie trong nước, công suất lọc tới 2m3/giờ.

Với chất lượng nước đầu ra sạch và đảm bảo, làn da và mái tóc luôn được giữ ẩm, mềm mại, tránh tình trạng khô sần hay kích ứng. Các thiết bị vệ sinh, gia dụng đắt tiền cũng được bảo vệ tối đa khỏi nguy cơ bám cặn, tắc nghẽn, kéo dài tuổi thọ và duy trì vẻ đẹp như mới. Quần áo hàng hiệu sau giặt vẫn giữ được độ mềm mại, màu sắc và form dáng, xứng tầm đẳng cấp tủ đồ của gia chủ.

Karofi KTF-888 phù hợp với mọi không gian nhà ở cao cấp, sang trọng.

Không chỉ là thiết bị xử lý nước đầu nguồn, Karofi KTF-888 còn là một phần trong hệ sinh thái sống thông minh của các căn hộ đẳng cấp. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng chinh phục người dùng với thiết kế nguyên khối phong cách châu Âu tinh tế, phù hợp với mọi không gian từ biệt thự sang trọng, penthouse đẳng cấp đến căn hộ hiện đại tối giản, đồng thời mang đến sự hài hòa với tổng thể không gian, đảm bảo tính thẩm mỹ cho tổ ấm cao cấp.