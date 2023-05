Nắng nóng, quý ông lo hỏng "ấm chén" vì... yên xe

Lo "hỏng súng" vì yên xe như lò lửa

"Trời nắng nóng khổ nhất là việc yên xe như lò lửa. Mỗi lần tôi vào cửa hàng nhận đồ ăn để giao cho khách, nhanh thì không sao, nhưng hễ cứ phải chờ 15 phút trở lên là thể nào cũng phải chịu cảnh bỏng rát khi ngồi lại vào yên xe", Khôi- một người giao hàng chạy xe công nghệ- cho hay.

Không chỉ khó chịu, Khôi chia sẻ rằng, bản thân lo ngại nguy cơ yên xe nóng làm ảnh hưởng đến "chỗ ấy" cũng như khả năng sinh sản, nhất là khi đang còn trẻ và chưa có con cái.

Ngồi lên yên xe là nỗi ám ảnh của các shipper giữa tiết trời nắng nóng (Ảnh minh họa: Bảo Kỳ).

Anh Tuấn, 30 tuổi nhân viên tại một đại lý bán đồ điện máy tại Hà Nội dùng hai từ "cực hình" mỗi lần phải ngồi lên yên xe.

"Đặc thù công việc của tôi là làm tư vấn tại cửa hàng. Khi có khách đặt hàng sẽ kiêm luôn công việc giao hàng. Cửa hàng nhỏ mỗi ngày chỉ giao 5 - 10 đơn nên xe máy để phơi nắng hàng giờ đồng hồ", anh Tuấn kể, "Đặc biệt trong khung giờ 10h - 15h, nếu có đơn phải đi giao hàng thì đúng là cực hình".

Nam thanh niên này cũng chia sẻ rằng, đã thử các cách như dùng tấm chắn nắng, vải bạt để phủ yên xe nhưng vì lích kích nên sau một thời gian cũng đành bỏ.

Cũng như Khôi, anh Tuấn cho biết, mình rất lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản khi thường xuyên phải ngồi lên yên xe nóng, bởi anh đang có dự định sinh cháu thứ hai.

Nhiều nguy cơ tới sức khỏe

Nắng nóng gay gắt khiến yên của những chiếc xe máy để ngoài trời không được che đậy gần như "bốc hỏa". Cùng với đó là nỗi lo của các đấng mày râu về nguy cơ ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý.

Giải đáp vấn đề này, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), nhiệt độ luôn là nhân tố ảnh hưởng sâu sắc tới các hoạt động sinh lý trong cơ thể, đặc biệt là hoạt động sinh sản.

Việc ngồi trực tiếp lên yên xe nóng ảnh hưởng tới tất cả các đối tượng và lứa tuổi với các mức độ khác nhau.

"Đối với các đấng mày râu, ngồi trực tiếp lên yên xe nóng khiến chúng ta đối mặt với các vấn đề như: bỏng da, giảm chất lượng và số lượng tinh trùng", BS Thành chia sẻ.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, theo BS Thành, nhiệt độ nóng trực tiếp ảnh hưởng tới việc tạo tinh trùng và chất lượng tinh trùng. Do cấu tạo sinh lý, tinh trùng cần được ổn định với mức nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 1 độ C (tại tinh hoàn). Cụ thể, môi trường lý tưởng để sản xuất tinh trùng có nhiệt độ 34-35 độ C, nhiệt độ này đảm bảo tốc độ sinh sản và sự sống còn của tinh trùng.

Trong khi đó, những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ yên xe máy có thể lên tới 50-60 độ C. Vì thế việc ngồi lên yên xe nóng sẽ phá hủy môi trường thuận lợi để sinh tinh trùng.

Bên cạnh việc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, theo BS Thành, ngồi trực tiếp lên yên xe đang nóng như lò lửa gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.

"Vùng da tiếp xúc với yên xe nhạy cảm hơn các vùng da khác nên dù đã cách tới hai ba lớp vải vẫn có nguy cơ bị bỏng và tổn thương. Với chị em, khi ngồi lên một chiếc yên xe nóng quá mức trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến những vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, mắc bệnh phụ khoa. Phụ nữ mang thai 7 tuần đầu nên hạn chế ngồi yên xe quá nóng, có thể gây dị tật ống thần kinh thai nhi, thậm chí sảy thai", BS Thành phân tích.

Để giải quyết vấn đề này, theo BS Thành, chúng ta nên sử dụng những tấm che chuyên dụng để phủ lên yên xe trong những ngày nắng nóng, hoặc xịt nước, dùng khăn ướt để làm hạ nhiệt độ của yên. Việc này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tránh những tác hại tiềm ẩn khi ngồi lên yên xe quá nóng.