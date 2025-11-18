NAN INFINIPRO A2 bước 3: Công thức cải tiến giúp bé tăng đề kháng, tiêu hóa tốt

Khi khoa học đồng hành cùng hành trình nuôi con khỏe mạnh

Tại sự kiện “Nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng - Tối ưu lợi thế đầu đời cho con”, bà Lê Tú Quỳnh - Giám đốc Ngành hàng Dinh dưỡng Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ, Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Những năm đầu đời được ví như nền móng vàng cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, là giai đoạn hình thành hệ tiêu hóa và miễn dịch, quyết định khả năng hấp thu dinh dưỡng và sức đề kháng của trẻ sau này.

Hiểu rõ tầm quan trọng của giai đoạn này, Nestlé NAN không ngừng nghiên cứu và cải tiến nhằm mang đến những giải pháp dinh dưỡng tiên tiến giúp mẹ nuôi con khỏe mạnh, phát triển vững vàng ngay từ những năm đầu đời”.

NAN INFINIPRO A2 bước 3 với công thức kết hợp đạm A2, 6HMO và lợi khuẩn kép (Ảnh: Nestlé).

Mới đây, thương hiệu giới thiệu NAN INFINIPRO A2 bước 3 với công thức cải tiến, đánh dấu cột mốc trong hành trình đổi mới của Nestlé NAN tại Việt Nam. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở công thức đầu tiên kết hợp đạm A2, 6HMO và lợi khuẩn kép (Dual Probiotic) - tạo hiệu ứng cộng hưởng, hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng - hai yếu tố nền tảng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh trong giai đoạn chuyển tiếp.

Nestlé NAN giới thiệu NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 cải tiến mới tại sự kiện “Nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng - Tối ưu lợi thế đầu đời cho con” (Ảnh: Nestlé).

Theo đó, thảo luận về vấn đề này, nhiều tài khoản trên mạng xã hội cũng đồng tình rằng hệ tiêu hóa và đề kháng là một trong những nền tảng đầu đời mà mẹ quan tâm.

“Bé nhà tôi vừa mới đi học, thay vì chỉ tất bật sắm sửa quần áo, sách vở cho con, thì tôi lại lo con chưa kịp thích nghi, ăn uống không ngon dẫn đến tiêu hóa kém, sức đề kháng yếu, dễ ốm vặt”, mẹ Sin Ú chia sẻ.

Đồng quan điểm, mẹ Zin Zon cho biết: “Con càng lớn, môi trường thay đổi, thời tiết thất thường… tất cả đều ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá và đề kháng của con. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, nếu muốn con có nền tảng sức khỏe thật sự tốt, thì phải tìm một giải pháp dinh dưỡng phù hợp để hỗ trợ hệ tiêu hóa cho con”.

Chất lượng Thụy Sỹ với công thức cộng hưởng SINERGITY®

Trong nhiều năm, Nestlé liên tục nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng tập trung vào tiêu hóa và đề kháng, và đã giới thiệu công thức cộng hưởng SINERGITY® - sự kết hợp giữa 6HMO và lợi khuẩn kép B.Infantis và B.Lactis. Công thức này đã được chứng minh hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và khả năng hấp thu - một bước tiến trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại.

Chuyên gia dinh dưỡng cấp cao của tập đoàn Nestlé chia sẻ về công thức cộng hưởng SINERGITY® (Ảnh: Nestlé).

Ông Norbert Sprenger, Chuyên gia Dinh dưỡng cấp cao của Tập đoàn Nestlé, cho biết: “Thay vì phát triển sữa công thức dựa trên các thành phần hoạt động độc lập, Nestlé đã nghiên cứu công thức kết hợp đạm A2, 6HMO và lợi khuẩn kép, tăng cường hiệu quả cộng hưởng giúp hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ”.

Đồng quan điểm với chuyên gia, ca sĩ Thảo Trang chia sẻ: “Khi tìm hiểu về dòng sữa mát Thụy Sĩ NAN INFINIPRO A2 bước 3, tôi nhận ra rằng khi nói về khoa học dinh dưỡng, đó không chỉ là bổ sung dưỡng chất, mà còn là sự kết hợp đúng cách để các thành phần hoạt động hiệp đồng, tạo nên hiệu ứng dinh dưỡng cộng hưởng, giúp con phát triển khỏe mạnh từ sâu bên trong”.

Ca sĩ Thảo Trang tại sự kiện ra mắt sản phẩm (Ảnh: Nestlé).

Nuôi con bằng khoa học dinh dưỡng không chỉ là chọn sản phẩm tốt, mà là hiểu cơ thể con cần gì để kết hợp dưỡng chất hài hòa. Khi hệ tiêu hóa và đề kháng vận hành nhịp nhàng, trẻ hấp thu tốt hơn, ít ốm vặt hơn và phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời.